TardeAR ha abordado este viernes la polémica de la empleada que fue despedida de una panadería por orinar en los utensilios de la cocina del establecimiento. No obstante, ha tenido derecho a la indemnización correspondiente por despido improcedente, dado que la grabó una cámara que los dueños colocaron sin consentimiento y sin previo aviso.

Ante esta noticia, Laura Sánchez ha contado cómo fue vulnerada su privacidad en su propio domicilio. "Yo tenía una cámara en mi casa y no lo sabía, y mi marido me grabó. Me sentó fatal", ha introducido la colaboradora.

Por esta misma línea, la colaboradora ha expresado: "Me sentí violada íntegramente". "La compró para ponerla en una zona en la que se vieran las ventanas que daban a la calle y estaba conectada al móvil", ha explicado la modelo.

"La colocó en el baño, de esto que la deja ahí y ya la colocaría. A mí me gusta mucho bailar en el baño desnuda, y esas cosas se suben en una nube, así que no investiguéis y estoy bailando desnuda en mi baño", ha contado la actriz en TardeAR.