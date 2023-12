Laura Fa critica el "machismo" de Pilar Vidal tras las acusaciones contra Victoria Abril: "Es una falta de empatía brutal"

Desde que la actriz francesa Lucie Lucas acusara a Victoria Abril de "agresiones sexuales" a otros actores, a raíz del apoyo de la intérprete española a Gérard Depardieu a través de la carta abierta que firmó junto a otros 55 artistas de la cultura francesa en el periódico Le Figaro, muchas personalidades televisivas se han hecho posicionado públicamente.

Entre ellas, destaca la periodista Pilar Vidal, quien, este miércoles 27 de diciembre, lanzaba unas polémicas declaraciones en Y ahora Sonsoles que no han sentado especialmente bien a Laura Fa. Y es que a juicio de Vidal, en Francia "hay una campaña de acoso y derribo contra Gérard Depardieu", el cual fue acusado por varias actrices de violación y de agresiones sexuales.

En tal sentido, la que fuera colaboradora de Sálvame ha secundado a la intérprete española en su apoyo al actor francés, "no yendo contra las víctimas, obviamente, pero diciendo que se separe su carrera cinematográfica de las acusaciones". Además, ha recalcado que Abril no ha sido la única artista que ha defendido públicamente esta postura. "Todavía no está condenado, es decir, tiene esa presunción de inocencia todavía", explicó.

Tras salir en defensa de Victoria, la periodista de ABC comenzó a atacar a Lucie Lucas. "A mí, que esta chica acuse a Victoria Abril de unas agresiones supuestamente de hace tiempo... Yo creo que las agresiones se tienen que denunciar en el momento. A mí todo esto que viene después, a posteriori...", expresó la colaboradora, cuestionando la veracidad de las acusaciones. "Y más, diciéndolo porque Victoria ha firmado en apoyo a él, me parece más una vendetta que otra cosa", añadió.

Ante estas controvertidas palabras, Laura Fa ha recurrido a su perfil de X (Twitter) para lanzar una dura crítica hacia la que fuera su compañera en Sálvame. "Voy a tener que explicarle a mi querida compañera Pilar que las denuncias las podemos hacer cuando a las mujeres nos sale del coño", ha asegurado la colaboradora de Espejo público, reaccionando a un clip de Vidal, extraído de sus declaraciones en Y ahora Sonsoles. "Y que lo de revictimizar y desinformar es una fatal de empatía brutal. Ay, cuánto machismo nos queda por superar", ha concluido.