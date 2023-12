Lara Álvarez, emocionada y con "la piel de gallina", se despide de 'GH VIP'

Todas las despedidas son difíciles de digerir, aunque para algunos más que para otros. Este ha sido el caso de Lara Álvarez, quien se puso al frente de la última entrega de la edición de GH VIP: Última hora y tuvo que decir adiós al programa. La presentadora tuvo la ocasión de dirigir unas emotivas palabras tanto a los concursantes como al Súper, en la víspera de la semifinal del programa, que se emitirá este miércoles 20 de diciembre.

"Quiero despedirme de vosotros, es nuestro último día juntos", comenzó diciendo Álvarez a los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra. "No sabéis lo bien que me lo he pasado a vuestro lado. Sois únicos, venir a trabajar ha sido una auténtica fiesta diaria. Gracias por vuestra entrega a este programa que nos tiene enamorados a millones de personas por concursantes como vosotros", continuó la presentadora.

Lara, que estrena ahora su nuevo proyecto, A tu bola, aseguró haber vivido una auténtica "montaña rusa de emociones" junto a los participantes del reality. "Me habéis enganchado, pero sobre todo me he enamorado de vuestra esencia. Os deseo lo mejor para la final, sois unos merecidísimos ganadores todos y os aseguro que, para mí, el premio ha sido disfrutaros cada noche", proseguía diciendo Lara.

Asimismo, la periodista confesó estas "emocionadísima" y animó a los concursantes a "disfrutar de cada momento, que esto se acaba, pero os aseguro que el recuerdo no se os va a olvidar en la vida. Hasta siempre, chicos".

Ante sus palabras, los participantes mostraron su cariño hacia ella con un largo aplauso, así como numerosas muestras de afecto. Por último, la comunicadora, también se quiso dirigirse al Súper: "Hace ocho años de nuestro primer encuentro y mi admiración por ti no ha hecho más que crecer. Eres ese abrazo cuando no tienen contacto con el mundo exterior, apoyo cuando las fuerzas les flaquean. Eres una voz, pero eres la voz del alma de Gran Hermano".