La joven salvada de una agresión sexual en Málaga: "Hay que salir a denunciar esto, aunque se colapse el sistema judicial"

En las últimas horas, los medios de comunicación se han hecho eco de la labor de un conductor de VTC que habría evitado que dos hombres agredieran sexualmente a una joven en Málaga.

Así, este martes, Vamos a ver ha podido hablar en directo tanto con el conductor como con la víctima. Adrián Maldonado pasaba con su vehículo por la zona cuando, de pronto, vio cómo dos hombres con pasamontañas trataban de meter a la chica en un portal para agredirla sexualmente. Ante esto, tocó el claxon y los persiguió para indicar a la Policía Local de Málaga dónde se encontraban los agresores.

"La verdad es que siento que no he hecho nada porque estos tipos están en la calle otra vez. Si no hay justicia ni ley no sirve de nada que yo haga esto. Al menos salvé a la chica, pero esta noche seguirán en peligro y el próximo fin de semana igual. Hay más casos que están saliendo ahora con el mismo patrón. Son todos árabes", ha explicado Adrián.

"Tengo amigos marroquís que me dicen que esto, en su país, ni se les ocurriría hacerlo porque, con suerte, que los pille la Policía porque si los pilla la gente ni lo cuentan. Vienen con esa cultura de un país humilde y donde la gente es respetuosa. Pero vienen aquí, hacen esto y lo permitimos, ¿por qué?", ha agregado el conductor.

Tras seguir a los encapuchados, Adrián llevó a los agentes de la Policía al lugar exacto en el que habían ocurrido los hechos por si podían tomar imágenes de las cámaras de seguridad y, además, llevó a la joven al hospital para hacer el parte de lesiones.

De la misma manera, el matinal de Joaquín Prat ha contactado en directo con la víctima, que ha preferido mantener su anonimato y a quien el presentador ha llamado María: "Creo que esta gente sabe perfectamente que en nada están en la calle y actúan con total impunidad. Saben lo que hacen y son gente que no tiene nada que perder".

"Si los políticos, que son los que hacen las leyes, los dejan en la calle, nosotros, como ciudadanos, tenemos que denunciar masivamente a este tipo de personas. A lo mejor, una denuncia no vale para nada, pero ¿diez? No es una persona, son un perfil concreto, son personas concretas, pero si diez personas denuncian digo yo que habrá algún tipo de condena", ha agregado María.

"Me cogieron del brazo, que lo tengo lleno de moratones, y el otro empezó a quitarse el cinturón. En un principio, yo pensé que me iban a robar, pero luego me asusté cuando el otro empezó a desvestirse. Esta herida mental a mí no se me va a ir en la vida", ha apuntado la joven que, finalmente, ha sentenciado: "Para ellos, estar en el calabozo es como si tú vas un día al supermercado. Para ellos, hacer este tipo de acciones delictivas es como un día más en la oficina. No entiendo cómo hay gente así en la calle. Estamos muy desprotegidos. Quiero que la gente denuncie todo y no se quede en una anécdota, aunque se colapse el sistema judicial".