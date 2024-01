Josie, nuevo concursante confirmado para 'Bailando con las estrellas': "Estoy 0 preparado, pero con muchas ganas"

Los concursantes de Bailando con las estrellas se están desvelando poco a poco pese a su estreno el próximo sábado, 13 de enero. Y TardeAR ha lanzado el nombre de otro de ellos.

Se trata del diseñador Josie, quien se ha presentado en el vídeo promocional que ha lanzado el programa de Telecinco: "Estoy cero preparado, pero con muchas ganas".

"¡Qué poco he bailado yo en estos años! He sido muy tonto, debería haberme apuntado a baile", apunta el diseñador ante el reto televisivo al que se enfrenta.

Además, expresa: "Todos los programas que he hecho me han envejecido, pero creo que este me va a rejuvenecer y por eso estoy tan contento en Bailando con las estrellas".

Cabe recordar que Josie colabora en el programa Zapeando, en La Sexta, y está vinculado a Atresmedia también por su vinculación con el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas. Además, también ha concursado en Tu cara me suena de Antena 3, y en MasterChef Celebrity en TVE.