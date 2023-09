Cristina Pedroche ha vuelto a Zapeando, y ha aprovechado su regreso para hablar tanto de su reciente maternidad como de sus futuros proyectos.

Y es que a la colaboradora la ha acompañado su íntimo amigo Josie, y el programa de LaSexta ha aprovechado para indagar en el vestido de Las Campanadas de este año. "Este año es muy especial, porque son diez años dando las Campanadas", ha recordado la vallecana.

Por esta misma línea, ha añadido: "Este año también soy madre y no sé si llevarme a la niña o no. Ya veré. Me da pena llevármela por el frío, pero también me da pena dejarla en casa".

Por su parte, el diseñador ha intentado disuadirla de esta última idea porque con niños allí "se lía muy parda". Centrándose ya en el tema del vestido, Josie ha lanzado : "Ahora es mucho más emocionante todo".

"Este es el mejor año. No lo haría si no lo fuera, y lo digo todos los años. Podemos hacer algo mucho más guay y lo vamos a hacer", ha detallado el diseñador.