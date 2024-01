José Manuel Pinto, exportero del F.C. Barcelona, nuevo concursante de 'Bailando con las estrellas': "Lo voy a dar todo"

El nuevo concurso de Telecinco, Bailando con las estrellas no deja de sorprender a los futuros espectadores con el anuncio de los famosos que tratarán de alzarse como los mejores bailarines de nuestro país.

Así, este lunes, Vamos a ver se ha encargado de anunciar el décimo fichaje del formato: José Manuel Pinto. El exportero de fútbol y productor musical se ha unido a una lista de concursantes entre los que se encuentran María Isabel, Adrián Lastra, Miguel Torres o la modelo Athenea Pérez.

Durante su trayectoria como deportista, Pinto demostró su habilidad con el balón bajo los tres palos, sin embargo, ahora Mediaset le pone a prueba con el baile.

"No tengo experiencia en el mundo del baile. Para mí es un reyo y me motiva porque me encantará aprender muchísimo de todos esos estilos de baile", ha asegurado el exportero del F.C. Barcelona a Mediaset. Además, Pinto ha agregado que cuenta con una ventaja: "Todos los deportistas de élite tenemos esa faceta de velocidad, coordinación, agilidad y concentración. Está claro que lo voy a dar todo".