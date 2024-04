Joan Pradells le cuenta a Broncano su dieta para mantener su musculatura: "Por la noche, boniato y potro"

MOVISTAR PLUS+

El culturista, youtuber y streamer Joan Pradells visitó este martes La Resistencia, y sorprendió a Broncano entrando en el programa metido en una nevera y llevándole un obsequio muy especial.

"Hace un año te prometí horchata de Valencia, y ha venido fría y todo"; aseguró el invitado. "Es el mejor regalo que me han traído en mucho tiempo", aseguró el conductor del programa de Movistar Plus+, que no pudo resistirse y la probó.

El presentador le preguntó al valenciano cuál era su dieta para mantener su musculatura: "Solo te voy a contar las comidas, nada de suplementación de pre cardio o post cardio".

"La primera comida del día es a las 7:50 horas que es crema de arroz con proteína. Tengo que esperar una hora desde que he comido hasta poder entrenar", explicó Pradells.

VAYA BICHO NIÑO pic.twitter.com/0EbxA65ipf — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 23, 2024

"Entreno unas dos horas, espero media hora y me tomo otra crema de arroz con proteína sobre las 11:30 o las 12:00. A la hora y media, en la comida, arroz y pollo", comentó.

El invitado siguió desgranando su dieta: "A media tarde arroz y merluza y, por la noche, boniato y potro. Por último, antes de dormir, cereales de arroz".