JJ Vaquero deja al público boquiabierto al superar el récord de España de peso muerto en el 'Un, Dos, Tres'

El nuevo Un, dos, tres... tuvo anoche su primera gala tras casi 20 años después de que se emitiera la última y dejó muchas sorpresas y pasajes divertidos, pero una de las más inesperadas fue la del cómico JJ Vaquero, que reveló una faceta suya poco conocida.

Y es que además de dedicarse a los monólogos, el vallisoletano es aficionado al powerlifting o levantamiento de potencia, que consiste en levantar pesas con la mayor carga posible.

Vaquero levantó en un primer momento 220 kilos en una gran barra que tuvieron que colocar en el plató cuatro fornidos moteros. El soltar la pesa, la cámar vibró del peso al caer al suelo.

"Lo llaman peso muerto porque peso es lo que levantas y muerto como acabas", bromeaba el humorista. Pero el presentador de la gala TheGrefg, quiso picarle, asegurando: "He visto que lo haces fácil" y preguntándose cuánto podría levantar.

"El récord de España está en mi categoría de edad, 50 años y menos de 93 kg, en 266", informaba Vaquero. "¿Ponemos 267 y medio?", proponía. Y así fue, se aumentaron los discos en la barra.

"Lo vamos a hacer de una manera no oficial, porque hay almohadillas para no romper el suelo, una barra que no es, no hay jueces, no he hecho sentadilla antes… pero sería una estimación", decía el humorista, que manifestaba "todo el respeto del mundo para Alex Rodríguez Acuña, que tiene este récord y lo seguirá teniendo, porque esto no es oficial".

Después, JJ Vaquero agarró la barra, se puso el cinturón que se usa para proteger la espalda y tras un desgarrador grito consiguió izar los 267,5 kilos, para el asombro de todo el plató y la audiencia del programa, que acumuló 1,2 millones de visualizaciones.