Jessica Bueno, entre lágrimas, recuerda las supuestas infidelidades de Jota Peleteiro: "Me han mandado fotos con mi ropa interior"

Este domingo, GH VIP vivió un debate de lo más completo. Desde el rechazo a José Antonio Avilés por parte de los que eran sus amigos, Marta Castro y Gustavo Guillermo, hasta el anuncio de la repesca que comenzará el jueves. Pero también hubo momentos para anécdotas del pasado, como la confesión de Jessica Bueno.

Durante el programa presentado por Ion Aramendi, se emitió un vídeo en el que la modelo sevillana estuvo recordando su tormentosa ruptura con Jota Peleteiro y, en concreto, habló de sus supuestas infidelidades.

"Hay una parte que nunca se cuenta, pero que yo la sé", comenzó diciendo Avilés, que le preguntó sobre el tema. "Hay cosas más feas que nadie sabe", respondió ella y aseguró que la presunta infidelidad no solo fue una noche, sino que "fueron varias".

"A mí me estuvieron acosando, ¿eh?", explicó Jessica Bueno a sus compañeros. "Por mensaje y te llamaban en número oculto", apostilló el tertuliano. "A mí me han mandado fotos con mi ropa interior", dijo ella. "Y con tu pijama", añadió él.

"Todo se ha sabido por parte de con quien él ha estado, no por mí. Y luego él encima me machacaba a mí", continuó narrando la modelo. "Ella me mandó a mí todas las capturas de pantalla".

"Te las manda porque se mosquea. Ella se mosquea con él, porque igual que ella hay más gente", aclaró Avilés. "Yo salgo de mi casa y al día siguiente hay una persona durmiendo en mi casa", aseguró la sevillana.

"Todo esto me da tanta pena", comentó, visiblemente emocionada. "A mí me afectó tanto porque yo ponía la mano en el fuego que eso jamás. Yo decía 'es que es imposible, después de tantos años'. Estuve como dos o tres semanas que no paraba de recibir cosas, estaba asustada. Y yo, tonta de mí, a mí me amenazaban y me decían 'lo voy a contar todo en la tele' y yo sufría por él".

"Ojalá en algún momento pueda haber una relación cordial y normal", concluyó Jessica Bueno. Aun así, la concursante se echó a llorar después a solas, pues la conversación le removió por dentro, y le costó dormir esa noche. "Me quedo pensando en que no debería haber mencionado nada. También me vienen esos recuerdos", comentó en el confesionario.