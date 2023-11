'Ilustres ignorantes' cumple 15 años con un programa especial en Movistar+: "Me quedo con ganas de más, nos dicen... y esa es la idea"

"Cuando empezamos la primera temporada no pensábamos ni siquiera que iba a haber una segunda. De hecho, cuando hacíamos un programa no pensábamos ni siquiera que iba a haber un programa siguiente. De ninguna de las maneras me hubiera imaginado que íbamos a hacer 15 años o 17 temporadas…", dice Javier Coronas. Sentido del humor, tienen de sobra, optimismo, quizá menos, pero sea como fuere, Ilustres Ignorantes cumple hoy su 15 aniversario.

El programa de humor de Movistar+ emite hoy una edición especial para celebrar la señalada fecha, en el que los titulares del programa Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi, estarán acompañados por Andreu Buenafuente y Berto Romero. Un programa, en opinión de quienes pudieron asistir a la grabación, de los mejores que se han hecho, y el nivel de humor, surrealismo e ingenio ya estaba alto.

Además, 15 invitados históricos de Ilustres Ignorantes eligen cada uno su programa favorito de cada año (spoiler: muchos eligen el suyo) y hacen un vídeo de introducción recordando por qué les gustó. El Gran Wyoming, Ana Morgade, Borja Cobeaga, Pepín Tre, Lorena Castell, Juanma Iturriaga, Leonor Watling, David Broncano, Gonzalo de Castro, Miren Ibarguren, Miguel Maldonado, Gloria Serra, Raúl Cimas, Silvia Abril y Adriana Torrebejano son los ilustres invitados de años anteriores que aparecen en pequeños vídeos contando sus mejores anécdotas y recuerdos.

Todos esos programas de Ilustres Ignorantes elegidos por sus invitados ya se pueden disfrutar en los canales Movistar Plus+ (dial 7), Originales por M+ (dial 14) y Comedia por M+ (dial 22).

La clave de la longevidad del formato, según Pepe Colubi, es que "no se lee y no hay ensayo, es una de las claves para que no haya erosión y que haya naturalidad y espontaneidad. Y luego está la duración [las entregas son de unos 30 minutos]. Muchas veces nos dicen jo..., es que me quedo con ganas de más. Esa es la idea".

El formato no ha cambiado a lo largo de los 15 años y 17 temporadas y, al parecer, tampoco hace falta. "No modificamos nada ni nos planteamos nada, porque el éxito del programa está en que no ha cambiado desde la primera temporada. Seguramente es el único programa de televisión que no se ha preocupado en renovarse, porque tampoco hace falta", hace ver Coronas.

Sobre cómo se eligen los invitados y el porqué de Berto y Buenafuente en el especial 15 aniversario, Javier Cansado explica que la amistad es un punto a favor. "Hacemos el espectáculo en directo los tres, e invitamos a un colega, a un amigo. Y tanto Berto como Andreu han estado varias veces con nosotros en el teatro, aparte de las grabaciones. Digamos que es fundamental que haya una cierta amistad con las personas. Y en este caso es un programa que es una efeméride, entonces hay que hacerlo con más fuerza", revela.

Precisamente por eso, porque va gente a la que tienen cariño, no se espera que asista de invitado ningún político. "Necesitan que esté todo acotado, porque no se pueden arriesgar a quedar sosos y a quedar mal", explica Cansado.

Ilustres Ignorantes comenzó a emitirse el 1 de noviembre de 2008, en el ya desaparecido Canal+ y por entonces era un programa que se hacía con una periodicidad de dos meses. Premio Ondas a Mejor Programa de Entretenimiento en 2014, ahora tiene una periodicidad semanal.

La mecánica siempre es la misma: sobre un tema prefijado, Coronas va haciendo preguntas o plantea premisas a los fijos del programa y a los invitados, además de secciones como una de conocimientos o en la que Coronas hace un regalo "de los chinos" a los invitados, entre los que suele estar el humorista e imitador Raúl Pérez, eso sí, caracterizado como algún artista famoso.