Iker Jiménez, sobre los avistamientos de OVNIS tras ir al Área 51: ''Cada vez es más inquietante y las dudas son mayores''

Después de realizar uno de los últimos viajes, a la famosa Área 51, junto a su esposa y compañera, Carmen Porter, y su hija, Iker Jiménez ha reflexionado acerca del avistamiento de OVNIS.

Y es que este enclave, en el desierto del estado de Nevada (Estados Unidos), se trata de un lugar donde la leyenda popular dice que hay una base secreta con restos de tecnología extraterrestre.

"Me sigo preguntando algunas cosas e intento ir más allá, filosofo un poco sobre el asunto que en el fondo a marcado mi vida que es el de los objetos volantes no identificados y observando los prototipos que surgían de ese lugar donde estuvimos, en ese desierto interminable, uno se hace muchas preguntas", comienza comentando el presentador en Cuarto Milenio.

Además, enseña a cámara distintas fotografías de prototipos de OVNIS, tras lo que empieza a reflexiona y a lanzar preguntas al aire: "Los casos que nos impresionaron tanto, yo no digo que ahora sean así, pero que ahora hay una posibilidad evidente de que sí, por qué no, esto estaba probándose en el Área 51, quién nos dice a nosotros que no se tenía un objeto en el 74 en marzo en la base de Rota, por ejemplo. ¿Lo saben ustedes? Porque yo no", se pregunta.

"No sabemos si esos objetos llegaron a las bases americanas españolas, pero, de haber sido así, tenemos que admitir que algunos de los casos quizás clásicos que nos enamoraron y condicionaron nuestra vida, la mía la primera, pudieron ser objetos humanos y no tripulados por extraterrestres", reflexiona.

"Después de 30 años informando, de 40 años de pasión por estos temas, tengo más dudas que al principio", asevera. "Es decir, el proceso no ha sido ‘hermanos cósmicos ya están aquí, no tengo dudas son naves interplanetarias’, pues les engañaría a ustedes", concluye Iker, que lanza una reflexión final.

"Sé que las personas ven cosas, tienen experiencias... Curiosamente, los casos de estos artilugios puede que tengan una base, en algunos casos, tecnológica secreta que no lo queríamos creer, hay que ser honestos y tiene pinta de que en algunos casos podría ser. Ahora, ¿todos? Posiblemente no. Cada vez es más inquietante y las dudas son mayores", finaliza el presentador.