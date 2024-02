El hermano de Antonio Tejado, tajante con la prensa: "Si queréis la imagen de una familia destrozada, no la vais a tener"

La detención de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, como uno de los acusados de, presuntamente, entrar a robar en casa de la cantante ha generado una gran polémica. Además, se investiga la posible implicación de esta banda en el atraco en otras viviendas de personajes relevantes como la de Sergio Ramos.

Ante esto, la familia de Tejado ha evitado pronunciarse al respecto y simplemente, ante la prensa, han recalcado en la necesidad de tener en cuenta la presunción de inocencia tanto para Antonio como para el resto de componentes de la banda que, supuestamente, cometieron los atracos.

Este miércoles, Vamos a ver ha mostrado las declaraciones de Chema Tejado, hermano del implicado en el robo en la casa de María del Monte: "Lo hemos dicho ya. Si lo que queréis es encontrar la imagen de una familia destrozada o algo de eso, no lo vais a tener. Vais a tener la imagen de una familia unida, fuerte y que va a seguir su vida normal si nos dejáis".

Por su parte, la madre de Antonio Tejado ha apuntado: "Yo estoy tranquila, con mucho sufrimiento porque ya os podéis imaginar el sufrimiento que tengo que y confío en la inocencia de mi hijo". Asimismo, la mujer ha señalado la necesidad de hablar de la "presunción de inocencia".

De la misma manera, la familia ha mostrado su incomodidad ante los reporteros, que trataban de buscar la última hora del estado de Antonio Tejado: "Dejadme tranquila, por favor. No puedo más. Podéis seguir si queréis y seguir haciendo daño, que es lo que nos hace falta ahora. Me duelen muchas cosas que se están diciendo. No voy a entrar en detalles de nada".