García Montes, abogado de Rafael Amargo, asegura que el bailaor está tranquilo: "Ha visto que todo es humo"

Este lunes, el bailaor Rafael Amargo ha salido de la cárcel de Soto del Real, en Madrid, donde se encontraba en prisión provisional, para comparecer ante el juez.

El artista ha señalado que es inocente de los cargos de los que se le acusa y que, además, todo se trata de un complot contra él. Al finalizar la vista ante el magistrado, Marcos García Montes, abogado de Rafael Amargo, ha hablado con los medios de comunicación apostados en las puertas de los juzgados.

"Rafael está bien, tranquilo, muy contento y ya ha visto que todo es humo", ha destacado el letrado. Asimismo, el abogado ha destacado que se ha solicitado la nulidad de varias pruebas que han sido presentadas: "De las llamadas, de los registros y de varias cosas más".

Por su parte, la reportera de En boca de todos ha preguntado a García Montes: "Pero hay una llamada en la que parece que se escucha a Rafael diciendo que necesitaba dinero para costear su obra". Una afirmación a la que el abogado ha respondido: "¿Es Rafael? ¿Hay una prueba logofónica?".

Asimismo, el letrado ha apuntado: "El inspector jefe no sabe que hay una foroteca donde se archivan voces de hechos delictivos y ellos lo pueden cotejar ahí. Ahora resulta que estaba hablando desde un teléfono que no era el suyo, esto son suposiciones. Todo lo que se dice no tiene que ver nada con un hecho delictivo".

Finalmente, respecto a la posible adicción a las drogas del bailaor, Marcos García Montes ha apuntado: "Hay un informe de Proyecto Hombre que indica que Rafael Amargo está ingresado en este programa en el módulo 13 de la prisión de Soto del Real y está en tratamiento de desintoxicación. Ahí no entra cualquiera, un médico lo tiene que certificar".