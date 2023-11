Fede Arias se queda sin palabras al ver a su novio pedirle matrimonio en directo: "Hoy podemos decir que estás 'En boca de todos'"

Como cada día, Fede Arias acudió este lunes a En boca de todos para conducir su sección de virales. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa que le dejó sin palabras al ver que había un secreto que le convertiría a él en viral.

"Hasta aquí los virales, pero hay que decir que tú eres un viral en sí mismo. Llevas la viralidad en tu interior", le dijo Diego Losada, mientras el colaborador sonreía sin saber qué estaba pasando. "Así que hoy va a pasar algo viral aquí".

En ese momento, Fede Arias se quedó paralizado, sin saber a dónde mirar, hasta que entró a plató Borja, su novio, y se acercó a él. "Hola Fede. 12 años, creo que ya va siendo hora", comentó su pareja, provocando que el periodista se llevara las manos a la cara.

Entonces, Borja se sacó un anillo del bolsillo e hincó rodilla: "¿Quieres casarte conmigo?". "Sí quiero, amor, sí quiero", le respondió, sin poder contener las lágrimas.

En ese momento, los compañeros presentes en plató se acercaron y lanzaron confeti. "Hoy podemos decir que Fede Arias y su chico están En boca de todos", dijo Diego Losada.

"¡Que me caso! ¡No tengo palabras! No sé qué decir", escribió después en Twitter. "Solo me sale llorar y das las gracias a mi familia de En boca de todos, a mi casa, Cuatro, Mandarina, Mediaset. ¡Gracias a todos! Os quiero. ¡Nunca olvidaré este día, menudo sueño!".