La "estrategia" de Mayka Navarro para que nadie se dé cuenta de que se le ha olvidado la almohadilla del micrófono con el logo

Mayka Navarro se ha convertido en una de las reporteras más queridas por los espectadores de Telecinco. Desde su aparición en El programa de Ana Rosa y, ahora, su continuidad en Vamos a ver, la periodista no ha dudado nunca en mostrarse tal y como es.

Así, este miércoles, Navarro ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más divertidos del matinal de Telecinco. Todo ha comenzado cuando ha terminado de dar su información y Joaquín Prat le ha preguntado por qué se había pintado los labios de rojo, algo poco habitual en ella.

"Shakira se ha ido de Barcelona y mi corazón late de loba. Lo he hecho en homenaje a ella", ha destacado la reportera para, después, agregar: "No, venga, te voy a contar la verdad".

"Me he pintado así para que, al verme, te fijases en mi boca y no en que se me ha olvidado la esponja del programa para el micrófono. Era una especie de estrategia para que el espectador no se fijara en que llevaba el micro desnudo", ha explicado Mayka Navarro, provocando la risa de todos los presentes en el plató de Mediaset.