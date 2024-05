Estos han sido los momentos más memorables de España en la historia de Eurovisión

El pasado martes 7 de mayo comenzó uno de los eventos más esperados del año por millones de espectadores: Eurovisión. Un total de 15 países inauguraron el escenario en Malmö, Suecia, para alzarse con un puesto en la gran final que será el sábado 11 de mayo en una edición en la que, además, por primera vez, los países del conocido Big Five y Suecia, al ser el país anfitrión, actuarán también en la gala.

Así, Suecia, Reino Unido y Alemania votaron en la primera semifinal, mientras que en la segunda semifinal, el 9 de mayo, actuarán 14 participantes y votarán los espectadores de los otros países que conforman el Big Five: Francia, Italia y España.

Julio Iglesias, Raphael, David Civera, Sergio Dalma, Pastora Soler, Edurne, Mocedades, Nina y otra gran cantidad de artistas han llevado la música española a Europa en distintos años. Con mejor o peor resultado, hay un buen número de cantantes que lo han dado todo en Eurovisión, algunos con anécdotas tan relevantes que han quedado grabas en la historia.

El fallo de sonido con Azúcar Moreno

Las Azúcar Moreno fueron en 1990 a Zagreb, que, por aquel entonces, aún formaba parte de la república socialista de Yugoslavia, y cantaron Bandido con orquesta en directo. Sin embargo, su paso por el festival fue de lo más accidentado.

A las hermanas Salazar se les rompieron las cremalleras al ir a ponerse los vestidos, por lo que tuvieron que cambiar en último momento su vestimenta. Pero, después, al comenzar a reproducirse la música grabada, el sonido no se oía y empezaron la actuación descompasadas, por lo que decidieron pararlo todo y volver a empezar, provocando lo que es uno de los fallos más recordados de la historia de Eurovisión.

El espontáneo de Daniel Diges



Algo pequeñito fue lo que cantó en 2010 Daniel Diges en Bærum, un suburbio de Oslo, capital noruega. Lo hizo junto a sus bailarines, sin embargo, se unió una persona más: un espontáneo que se coló en la actuación y se unió, burlonamente, a la coreografía. Debido a este problema, la organización dejó al cantante repetir su actuación después del resto de participantes.

El traspié de Geno en Eurovisión

Rosa López viajó en 2002 a Tallin, Estonia, y cantó el ya famoso himno Europe's Living a Celebration. La ganadora de OT 1 llevó su triunfo en España a toda Europa, quedando en séptima posición, y lo hizo junto a algunos de sus compañeros.

Su cuerpo de baile estaba compuesto por David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno, y fue esta última quien, en un momento de la coreografía en el que tenían que dar un giro, entró tarde y se quedó corta dando la vuelta. Años más tarde, y tras todas las críticas que recibió, explicó que esto le sucedió porque padece dislexia.

El gallo de Manel Navarro

A los fallos técnicos, espontáneos y equivocaciones con los pases también se unen los problemas vocales. Lamentablemente, ya fuera por nervios o por un problema de respiración, todo el mundo recuerda ya el famoso gallo de Eurovisión, el cual lo hizo Manel Navarro en Kiev (Ucrania) en 2017 al cantar Do It For Your Lover.

"El Chiki Chiki se baila así"

Todo el mundo sabe cómo se baila el Chiki Chiki, pues David Fernández, que interpretaba a Rodolfo Chikilicuatre, nos lo enseñó hasta la saciedad en 2008, año en el que el festival se celebró en Belgrado (Serbia).

Todo el proceso es muy recordado, desde las candidaturas abiertas de RTVE que hizo que Andreu Buenafuente presentara esta propuesta humorística hasta las votaciones que le hicieron ganador, pasando por la coreografía que prepararon, con una bailarina interpretada por Silvia Abril que más que ritmo tenía torpeza en las venas.

La magia de Soraya

La magia en Eurovisión la puso Soraya en Moscú (Rusia) en el año 2009. La triunfita fue la representante de España con La noche es para mí, tema con el que quedó penúltima. Sin embargo, su actuación no pasó desapercibida, pues empleó un famoso truco de escapismo para cambiar de un lado a otro del escenario en un abrir y cerrar de ojos.

El triunfo de Massiel

Pero si de historia de España en Eurovisión se está hablando es imposible no mencionar el festival en Londres de 1968, primer año en el que nuestro país ganó con Massiel y su La, la, la.

Los movimientos de Chanel

Y, para cerrar, qué mejor que concluir con el último resultado, el triunfo de Chanel Terrero y su SloMo, que quedó tercera en 2022, pisando con fuerza el escenario de Turín y conquistando a gran parte de los eurofans.