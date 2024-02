El estado de Kate Middleton sigue siendo "muy preocupante": "Evoluciona peor de lo que se esperaba"

Hace una semana se conoció que Kate Middleton había abandonado su domicilio de Windsor por primera vez desde su operación de cirugía abdominal a la que fue sometida en Londres, y que la llevó a permanecer hospitalizada dos semanas.

En medio del secretismo que existe en torno a los detalles de su intervención y su estado de salud, la mujer del príncipe Guillermo había decidido cambiar de aires junto a su familia y pasar unos días de vacaciones en la finca de Sandringham, donde también permanecía el rey Carlos III, recientemente diagnosticado de cáncer.

A los monarcas se unieron los príncipes de Gales y sus tres hijos, según informaba Daily Mail. Middleton está "mejorando" en su recuperación, apuntaba este medio británico, y una clara señal de ello es que había podido acompañar al príncipe Guillermo y a sus hijos en este viaje de varios días a la finca de Sandringham, en Norfolk.

Sin embargo, este domingo la periodista Concha Calleja, experta en la casa real británica, no dio tan buenas noticias en torno a la princesa de Gales. "Hay cosas que no las podemos contar todavía", ha asegurado en Fiesta. Kate Middleton "evoluciona", pero "no todo lo favorable que la casa real británica querría que fuera", ha informado la periodista.

"Ha habido un movimiento de la casa real inglesa que no se entiende. Por un lado filtran que Kate ha contratado a un secretario particular, para dar a entender que está en casa haciendo cosas, pero, por otro lado, no vemos una imagen. Hasta que no la veamos, las especulaciones no van a parar", ha señalado Aurelio Manzano.

Concha contó hace unas semanas que una complicación en el post operatorio fue lo que llevó a que los médicos le indujeran al coma a Kate. "La operación fue grave en sí misma. Después, hubo complicaciones más graves todavía. Y los médicos tuvieron que tomar una decisión rapidísima, que fue inducirla al coma. Y eso fue así. La princesa no entró en un coma, fue inducida", ha querido aclarar, de nuevo, Calleja.