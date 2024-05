Eric Saade justifica su comentado pañuelo palestino en su actuación: "Eurovisión parece encontrar controvertida mi etnia"

El sueco Eric Saade actuó en la primera semifinal de Eurovisión 2024. El artista invitado, que fue en 2011 representante de Suecia en el concurso y colocó al país en un tercer puesto, se subió al escenario para cantar su canción Popular.

Su actuación llamó la atención de los espectadores, ya que el artista llevaba atado en su muñeca un pañuelo palestino, reivindicando así su apoyo a Palestina en referencia a la ofensiva de Israel en Gaza.

Este detalle de su vestimenta ha causado revuelo y el propio Saade ha querido justificar el porqué lució este complemento durante su interpretación.

"Mi padre me regaló ese chal cuando era pequeño, para no olvidar nunca de dónde viene la familia. Entonces no sabía que algún día se llamaría 'símbolo político", ha declarado el artista para SVT —la televisión pública sueca— en un mensaje de texto.

El joven ha asegurado que, con este acto, "solo quería ser inclusivo" y utilizar algo "auténtico" para él. "En mi opinión, eso es simplemente racismo. [...] La UER (Unión Europea de Radiodifusión) parece encontrar controvertida mi etnicidad", ha asegurado.

"No dice nada de mí, pero sí todo de ellos. Lo digo como lema de Eurovisión de este año: 'Unidos por la música", ha concluido Saade en su comunicado.