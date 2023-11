El pasado miércoles, Nando Escribano aprovechó su sección en Espejo Público para sacar a la palestra un tema muy controvertido: el número de seguidores "comprados" o "inactivos" que ciertos famosos de nuestro país tenían en sus redes sociales.

Casualidad o no, todas las personas que fueron acusadas de llevar a cabo una "compra" de seguidores se encontraban fuera del plató del matinal en este momento. Sin embargo, este jueves, Mariló Montero y Joaquín Torres, acusados por el matinal, han regresado a su puesto en la sección 'Más Espejo'.

Así, antes de comenzar dicho apartado del matinal, Susanna Griso y Nando Escribano han querido pedir disculpas a todos los afectados por la información suministrada el pasado miércoles. La presentadora y el periodista han asegurado que retiraban la palabra "comprar" seguidores y que solo destacaban que las personas expuestas eran las que tenían más seguidores "inactivos".

Sin embargo, estas disculpas no han sido suficientes para Torres: "No quiero que se me compare con Carmen Lomana o con Camila, como se llame esta niña. Es que, jugar conmigo así, que me he prestado hasta a meterme en una palangana porque me fiaba del programa... Esto es hacer espectáculo con los colaboradores".

Tras esto, el arquitecto ha asegurado que tomaría las "medidas" que considerase oportunas por el daño causado a su honor y, además, ante la atónita mirada de Susanna Griso, se ha marchado del programa: "Me voy para siempre. Acepto tus disculpas, pero no quiero estar en este programa".

Por su parte, Mariló Montero, menos afectada, ha apuntado: "Yo no sé calibrar qué daño puede hacer esto, la verdad. No tengo Twitter porque hubo una época en la que intentaban suplantar mi perfil y decidí quitármelo. Instagram no es tan tóxico como Twitter, pero yo no sé ni poner un filtro. Entonces, pues no sé ni comprar seguidores ni nada".