El emotivo gesto de Pablo Castellano en 'El Desafío' que ha emocionado María Pombo

El empresario Pablo Castellano se ha enfrentado a todo tipo de restos en el programa de Antena 3 'El Desafío' demostrando así su gran poder de superación, sin embargo también ha demostrado ser empático y sensible. El marido de María Pombo no ha dudado en echar una mano al resto de sus compañeros cuando lo han necesitado y por eso, ella ha decidido acudir al programa para sorprenderle.

Durante el séptimo programa de la edición, la influencer estuvo en primera fila para ver como su marido se hacía con la victoria de la noche tras atreverse con unas intrépidas acrobacias con el bungee que le hicieron volar.

María Pombo no pudo evitar saltar al escenario para celebrar el resultado de la noche junto a Pablo. La madrileña pretendía sorprender a su marido, sin embargo, fue ella quien se llevó la sorpresa cuando Pablo anunció que donaría los 6.000 euros del premio a la asociación EME, para ayudar a las personas con esclerosis múltiple.

Pablo Castellano y María Pombo en El Desafío. ANTENA 3

"Sabéis que mi mujer y mi suegra la tienen (esclerosis)", confesó entre lágrimas el ganador de la noche mientras era consolado por María Pombo. Estas palabras no solo llegaban al corazón de la influencer sino que también emocionaban al propio presentador, Roberto Leal.

María Pombo y la esclerosis múltiple

María Pombo fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace cuatro años y, desde entonces, no ha tenido ningún problema en hablar abiertamente de la enfermedad. "Yo ya sabía que esto podía suceder porque mi madre lo tiene y es algo con lo que he vivido siempre", explicó en El Hormiguero. "Pensé que menos mal. Prefiero esto que lo he vivido toda mi vida a otra cosa. Sé lo que hay y, como ya he dicho otras veces, no te mueres por ello pero sí mueres con ello", añadió.

Lejos de amilanarse tras el diagnóstico, la influencer decidió asumir retos y uno de ellos fue participar en la segunda edición del desafío, lo cual animó a su marido a seguir sus pasos y sumarse al programa esta temporada.