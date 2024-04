Elena Tablada habla así a Chenoa y aclara si influyó en su ruptura con David Bisbal

La diseñadora de joyas y concursante de la última edición de Bailando con las estrellas, Elena Tablada, se ha pasado este viernes por el programa de Telecinco ¡De Viernes! para hablar detalladamente de sus romances con David Bisbal y Javier Ungría, con mención especial a Chenoa.

La madrileña ha comenzado hablando de su relación con el cantante almeriense y de la fecha exacta en la que sus caminos se cruzaron: "Lo conocí en el 2005 en unos premios de Estados Unidos".

Tablada ha desvelado que "no era la presidenta de su club de fans" como se venía pensando desde aquella época, cuando comenzaron los rumores de su historia de amor al salir a la luz una foto de ella esperándole en el aeropuerto como una seguidora más.

Asimismo, ha aclarado que Bisbal ya no mantenía ninguna relación con Chenoa: "Estaban en un proceso de separación y él estaba de gira por Estados Unidos y yo le conocí ahí. Luego yo empecé con él más tarde".

La diseñadora no dejó escapar la oportunidad y, tras visionar el famoso vídeo en el que la cantante argentina salió en chándal a la puerta de su casa para oficializar su ruptura con Bisbal, se refirió a ella zanjando cualquier polémica que hubiera podido surgir: "Es increíble y me cae súper bien".

Del mismo modo, ha reconocido que siempre ha sido "súper cariñosa" y "súper cordial" y hasta han llegado a tomarse copas juntas.

David Bisbal y Elena Tablada fueron padres de una niña, Ella, pero su relación no terminó de funcionar "porque había muchos contaminantes" y aunque la madrileña no se refiere "a nadie en especial" determina que "la prensa" fue quien "más daño" les hizo.

"Para mí era algo completamente nuevo y David tampoco lo llevaba muy bien. Al final era demasiada presión, cada movimiento que hacíamos llamaba la atención. Éramos muy niños, no supimos gestionar eso con madurez", ha explicado.

Durante su entrevista en el programa también salió a colación el nombre de su actual pareja y del que está en proceso de separación, Javier Ungría, revelando que decidió aceptar su propuesta de matrimonio por "lo buen chico" que era.

"La paternidad le quedó grande, y ser padrastro, más. Durante todo el proceso de separación siempre ha dicho que no le gusta la fama, que no es famoso. Y de repente me entero por la prensa que va a ir a la isla", aludiendo a su reciente participación en Supervivientes.