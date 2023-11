'Drag Race España: All Stars' ya tiene fecha de estreno: llegará en enero a Atresplayer

Tras el rotundo éxito de la tercera temporada de Drag Race España, la plataforma Atresplayer está a punto de cerrar los últimos flecos para que arranque su primera edición All Stars, la cual contará con algunas de las reinas más destacadas de las primeras tres ediciones del programa.

Desde que Supremme de Luxe lo anunciara por primera vez a principios de verano, poco se sabía de la que será la primera edición internacional en tener una versión All Stars dentro de la franquicia RuPaul's Drag Race. O, al menos, hasta ahora. Este lunes, Atresmedia ha desvelado que Drag Race España: All Stars aterrizará en enero a Atresplayer con el estreno de su clásico Meet the Queens -"Conoce a las reinas", en español-, para conocer a las participantes antes de la primera entrega.

De esta forma, algunas de las drag queens más destacadas del formato regresan al taller de Drag Race para conseguir coronarse como la ganadora. En cada programa, las participantes tendrán que competir de nuevo en la pasarela, superando las distintas pruebas que les proponga el equipo del programa para no ser eliminadas.

Como ya es habitual, las concursantes serán juzgadas por Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes evaluarán su desempeño en los retos y valorarán si continúan en el programa o si, de lo contrario, deben irse a casa. Por su parte, Supremme de Luxe tendrá la última palabra en el programa -"Sashay, te vas"-, en su labor de maestra de ceremonias.

Producido por Atresmedia Televisión y en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado con Passion Distribution a favor de WOW (World of Wonder), Drag Race España volverá a abrir sus puertas, en medio de las grabaciones de su cuarta temporada.