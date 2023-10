Amaia sorprende en 'Late Xou', programa de Marc Giró, con su inesperado don para identificar peces: "Esto es paranormal total"

Amaia se dio a conocer en 2017 gracias a Operación Triunfo, programa que ganó. Desde entonces, la de Pamplona no ha dejado de cosechar éxitos y sigue siendo un referente musical a día de hoy. Aunque ahora, la joven compagina los escenarios con su carrera de actriz.

Así lo ha contado en su reciente visita a Late Xou, programa de La 2 de Marc Giró. Allí acudió junto a la actriz Macarena García para presentar La mesías, última serie de Los Javis para Movistar+. En esta obra interpreta el papel de Cecilia, una de las integrantes del grupo musical Stella Maris, girlband cristiana.

Lo que no se esperaba nadie es que, más allá de promocionar la obra, Amaia también deslumbraría con su "don especial": adivinar especies de peces solo con verles los ojos. Una habilidad que nació porque se comía los ojos del pescado, algo que para ella estaba "muy normalizado" porque su padre también lo hacía.

Amaia adivinando de qué pescado se trata solo con ver el ojo pic.twitter.com/e8irvMOvhY — Amaia On The Brain (@amaiaontbrain) October 16, 2023

Y así el presentador comenzó a mostrarle diferentes imágenes para poner a prueba su confesión. "Esto, claramente es...", comenzó diciendo la cantante, ante la mirada ojiplática de su compañera de sillón. "Es una lubina", respondió con seguridad. "Sí señora", confirmó entre risas el presentador.

En el segundo intento apenas se dio tiempo para pensar, pues, en apenas unos segundos, tuvo claro el tipo de pez: "Esto es un rape". Al ver la rapidez con la que daba su veredicto, Marc Giró no dudó en preguntarle si estaba segura. "No hay ni un pez que no sea un rape que tenga este ojo", explicó y, de nuevo, llevaba razón.

Aunque la última de las pruebas fue la más complicada para la joven. "Este no lo tengo tan claro", aseguró Amaia entre las risas de sus compañeros. "Menos mal, porque digo 'esta señora...'", se cachondeó el periodista, dando la respuesta a la cantante "es un bacalao".

Para redimirse tras el fallo, el catalán le ofreció una nueva oportunidad. De nuevo, Amaia respondió de manera correcta: "Esto es un besugo". Entre aplausos y la incredulidad de Macarena Gómez, Marc sentenció: "Esto es paranormal total".