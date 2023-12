'¿Preparados para el tsunami?', el documental que muestra cómo se enfrentaría España a la posibilidad de una ola gigante en sus costas

Puede parecernos algo de película o de lugares costeros lejanos, pero la posibilidad de un maremoto frente a costas españolas y la consiguiente ola gigante es una posibilidad real, pues península ibérica es uno de los lugares de alto riesgo de tsunami en el océano Atlántico y, de hecho, ya ha ocurrido en el pasado. En los últimos 9.000 años el golfo de Cádiz ha experimentado entre 9 y 14 tsunamis. El último, en 1755, el terremoto de Lisboa, cambió la historia de Europa.

Movistar Plus+ estrena este martes 19 de diciembre ¿Preparados para el Tsunami?, un documental que habla sobre el riesgo real de que exista un tsunami en España y analiza las causas, las consecuencias y las medidas de prevención que nos podrían salvar la vida en caso de emergencia.

Erik Martínez Westley es el director y guionista de ¿Preparados para el Tsunami? Y hace ver que "el riesgo está ahí, es real. En el terremoto de Lisboa se estima que fallecieron entre 20.000 personas según las cifras más bajas y 100.000 según las más altas. Eso fue en el siglo 18 imaginemos que viene un terremoto de 8.5 grados en agosto con las playas llenas, con millones de turistas…".

Sin embargo, el documental no cae en el alarmismo. "Planteamos los hechos con ciencia y con historia, con evidencia, y ofrecemos soluciones con medidas de seguridad y mostramos la tecnología existente para hacer frente a este peligro", explica. El trabajo documental, además, ofrece información para todos los públicos, para niños y adultos y para que cada uno que sepa lo que tiene que hacer. De hecho, en paralelo al estreno del documental se han puesto a disposición del público unos vídeos didácticos para niños, explicando qué hacer en caso de tsunami (disponibles en Youtube, con el título TSUNAMI, Canta con nosotros, en el canal de Goat Knight, la productora).

¿Qué hemos aprendido del pasado? ¿Cómo nos estamos preparando para el futuro? Esta producción española ahonda en las medidas de prevención que se están desarrollando, desde métodos de medición -imprescindibles para predecir la llegada de tsunamis- a otros aspectos donde la tecnología jugará un papel fundamental. Y para prevenir la colaboración es clave, tanto entre el sector público y el privado como entre distintos países.

"Siento sosiego al saber que en España y en la Unión Europea hay investigación avanzada y que sabemos cuáles son las fallas peligrosas, cuál y cómo es el fondo marino, cuáles son los mecanismos de estos fenómenos y cómo medirlos", explica Martínez Westley. Al mismo tiempo, queda mucho por hacer “me gustaría que llegara el proceso de implementar las medidas de prevención. Creo que sería bueno que las zonas en zona de riesgo implementen protocolos de seguridad y no solo por el riesgo de tsunami que puede suceder ahora o en 20 años, sino porque si tú te preparas para un tsunami, también te preparas para un incendio o un vertido químico.

"No quiero decir que no se haya hecho nada", matiza el director del documental. "Hay un plan nacional de maremotos, hay un plan en la Junta de Andalucía, hay un plan en Chipiona y hay un plan en Huelva, pero queda mucho por hacer: planificar las rutas de contingencia, de evacuación, etc.", añade.

Y es que la Península Ibérica no es tan estable como pudiera parecer. África está empujando a Eurasia. Rabat se está acercando a Madrid a una velocidad de 5,5 milímetros al año. Esa presión se va acumulando y se libera en forma de terremotos.

El reto en España es que las fallas peligrosas están como a 300 kilómetros de distancia en el mar y a 4.000 o 5.000 metros de profundidad bajo el agua. Así, en España, según advierte el creador del documental, hay un sistema de la red sísmica nacional, que depende del Instituto Geográfico Nacional y del Ministerio de Fomento, que es que es preventivo y se basa en simulaciones.

"Si hay un terremoto, la onda sísmica tarda más o menos tres minutos en llegar y una vez la detectan se hacen unas simulaciones para ver si tiene potencial de provocar un tsunami o no, dónde ha sucedido, si está en una falla peligrosa, si es una falla grande, si está en una de estas montañas que pueden generar deslizamientos y si tiene potencial peligroso o no. La alerta en España es en base a simulaciones", hace ver el documentalista. En el futuro próximo, Portugal y otros países tienen previsto instalar cables submarinos que miden todos los datos, permitiendo anticiparse a los desastres.

¿Qué margen de maniobra tendríamos en España? La ola de un tsunami puede viajar a 800 kilómetros por hora, la velocidad de un avión. A pesar de eso, se estima que en la Península Ibérica, dependiendo de dónde sea la falla que provoque la ola gigante, tenemos entre 40 minutos y una hora hasta que llegue el tsunami, tiempo suficiente si existen planes de evacuación adecuados.