Desvelan la opinión de Carmen Otte, ex de Juan Ortega, de la entrevista al torero: "No le vale de nada"

Después de dos meses alejado de los medios, Juan Ortega, el torero que dejó a su novia, Carmen Otte, a escasa media hora de casarse y con la iglesia llena de invitados, reapareció públicamente este miércoles para explicar por qué tomó la decisión de huir de su propia boda.

En una entrevista que concedió en Sevilla al periodista Carlos Herrera, en Cope, el diestro, que ha vuelto a los ruedos, confesó ser el único responsable de lo ocurrido. Además, reconoció que "llevaba mucho tiempo arrastrando dudas" con respecto a su relación.

"No ha habido ni terceras personas ni nada de nada", aseguraba Juan Ortega ante las preguntas de Lucía Tornero, negándose a entrar en polémicas tras su entrevista en Cope. "Está todo dicho, entiendo vuestro trabajo, pero ya está todo dicho", zanjó.

Sin embargo, parece que no está todo dicho, pues, recientemente, el programa TardeAR ha contado con la participación de Leticia Requejo para explicar qué relación mantiene actualmente el torero con su ya expareja, Carmen Otto.

Y es que, a pesar de que 'el torero a la fuga' defiende que se siguen manteniendo "mucho cariño" y "mucho respeto", lo cierto es que a día de hoy su relación sería "nula", según ha explicado Requejo. "Yo sé que tienen a gente en común que a través de ellos han intentado mandarse ciertos mensajes", ha añadido.

La razón de ello sería, en este sentido, que la exnovia de Ortega se habría negado a retomar la relación con él. "Carmen no quiere saber nada de Juan", ha concluido.

Además, en lo que respecta a Ortega, la periodista asegura que el torero no estaba muy convencido en primera instancia, pero finalmente habría dado el paso ante la propuesta "de su mano derecha" de ofrecer una entrevista, en la que le habría salido "de forma natural" pedir ese "perdón público".

Una entrevista que, sin embargo, no sería suficiente para su ex, Carmen. "No le vale de nada", ha asegurado la periodista sobre la novia plantada, a quien no le ha pillado por sorpresa la entrevista. "Están muy bien las disculpas públicas, haber sido elegante y no haber entrado en ciertos terrenos pero no le vale", ha concluido Leticia, desde el plató del programa de Telecinco.