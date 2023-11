David Gandy, en 'El Hormiguero': "Cuando empecé en el mundo de la moda no me entraba la ropa, pero me negué a adelgazar"

El modelo británico David Gandy, que saltó a la fama tras protagonizar las sucesivas campañas de un perfume de la firma Dolce & Gabbana, visitó por primera vez este miércoles El Hormiguero para repasar con Pablo Motos su carrera y proyectos.

"¿Cuál es tu secreto para llevar 16 años protagonizando el anuncio de la misma marca?", le preguntó el presentador. Gandy le contestó que "cuando me presenté al casting, se estilaba en la época un tipo de modelo concreto".

"Todos los del casting eran modelos delgados, andróginos, pero yo me presenté con un perfil más musculado y deportista. Al final me escogieron a mí y he rodado cuatro anuncios de Dolce & Gabbana", afirmó el invitado.

El mundo entero conoce a @DGandyOfficial por protagonizar desde 2007, los anuncios de Dolce & Gabbana #GandyEH pic.twitter.com/4uF5znu6SA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 15, 2023

Aunque explicó que "el verdadero éxito del anuncio es el bañador blanco. Lo que he notado es que ahora, con 43 años, me cuesta más ponerme en forma que cuando hice el primero con 26".

"¿Dejas de comer hidratos o galletas cuando estás preparando una campaña publicitaria?", quiso saber el valenciano. El modelo respondió que "como de todo con moderación. Pero es verdad que ingiero unas 4.000 calorías al día porque también entreno más".

Gandy también recordó sus inicios en el mundo de la moda: "Cuando empecé, los modelos eran muy delgados y no me entraba la ropa de los desfiles, pero me negué a adelgazar".

"Es de los pocos sectores en el que las modelos femeninas cobran más que los hombres, pero se lo merecen porque venden más y tienen muchos fans", afirmó el británico.