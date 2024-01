Cuáles han sido las siete preguntas que han dejado a Moisés sin el bote de 'Pasapalabra'

Moisés Laguardia ha hecho historia en Pasapalabra día tras día, y ya van siete veces las que se ha quedado a tan solo una palabra de llevarse el bote.

La última ocasión fue este mismo jueves 4 de enero, cuando el riojano fue respondiendo a las preguntas que le planteó Roberto Leal en el concurso hasta que solo le quedó una, la M.

Las preguntas fallidas de Moisés

"Apellido del escultor que realizó la estatua de Santa Mónica en el parque Palisades de la ciudad californiana de Santa Mónica", le preguntó el conductor del programa de Antena 3.

Por si alguien se acaba de perder lo que acaba de suceder con @LaGuardiaMoises… ¡nos acaba de levantar a todos del sofá!



¡Está a una sola palabra de 1.300.000 euros! 🙆🏻‍♂️ #Pasapalabra928

En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/v9sPIsYmhX — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 4, 2024

El riojano contestó "MacKinnon", pero se equivocó, ya que la respuesta correcta era Morahan, de nombre Eugene, le aclaró el presentador de Pasapalabra.

Hasta la fecha, el riojano ha acumulado un total de 159 presencias en el espacio de Atresmedia (enfrentándose en 68 a Óscar, su actual rival), donde ya ha ganado 112.200 euros.

La última que estuvo cerca del bote

El 23 de noviembre estuvo a punto de ganar más de un millón de euros en Pasapalabra, porque en aquella ocasión el bote ya había superado esa cifra y ya estaba en 1.144.000 euros.

Aquel día falló la letra R, ya que no supo que Abe Rábade era el apellido del pianista autor del espectáculo Lorca Namorado, basado en el poemario Seis poemas galegos de Lorca.

Moisés, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Lo rozó a la vuelta de vacaciones

La anterior vez que Moisés estuvo a punto de llevarse el bote fue el 20 de septiembre, una de las últimas ocasiones es las que se enfrentó a Fer en El Rosco.

Con un bote de 886.000 euros como objetivo, Leal le preguntó: "Con la T, apellido del escritor autor de la novela El síndrome E". Una vez más, un apellido frenó en seco las esperanzas del concursante.

El riojano contestó, dejando pasar unos segundos para aumentar la tensión, "Tardelli", pero el apellido correcto del escritor era Thilliez, de nombre Franck.

Moisés, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El verano, su mejor época

Una ocasión en junio y dos en julio, fueron las veces en las que Moisés estuvo a punto de llevarse el bote de Pasapalabra. El 8 de junio, ya con Fer en el atril de al lado, estuvo a punto de ganar el premio del concurso de Antena 3 con 448.000 euros

"Con la G, apellido del cantautor que en 1998 publicó el álbum After yesterday", le preguntó Leal. "Voy a tirar al azar y vamos a ver qué pasa… hay una posibilidad entre un millón, pero venga", admitió el concursante, que respondió Grimer cuando la respuesta correcta era Gorka, de nombre John.

Moisés, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Un mes después, el 18 de julio, Moisés volvió a quedarse en 24 aciertos a falta de 14 segundos y con la posibilidad de llevarse el bote con 616.000 euros.

Pero, nuevamente, un apellido le impidió llevarse el dinero: "Con la N, apellido del mineralogista que en 1947 recibió la medalla Roebling de la Sociedad Mineralógica de Estados Unidos"

"Me he exprimido la cabeza durante este tiempo y ya tengo uno, pero mis conocimientos sobre mineralogía no son muy extensos, por no decir otra cosa...", admitió entre risas. El riojano contestó "Nekrasov", pero la respuesta correcta era Paul Niggli.

La última ocasión del verano fue a los pocos días, el 25 de julio, cuando rozó los 646.000 euros. "Apellido del director de orquesta que ejerció de director musical de la Ópera Nacional de Gales de 1987 a 1992", le preguntó Leal.

Al escucharle, el riojano admitió que "hay opciones", y respondió: "McAlisy", equivocándose, ya que se trataba de Mackerras, de nombre Charles.

La primera vez, en mayo

La primera vez que casi se lleva el bote, que en ese momento, el 22 de mayo, estaba en 370.000 euros. Fue al poco de aterrizar en el concurso, en su cuarto programa.

En esa ocasión se enfrentó a Andrea Siu, y la pregunta que le hizo Leal fue: "Con la L, ciudad de Francia en la que se firmó el tratado de paz de febrero de 1801 entre la República Francesa y Austria".

El concursante señaló antes de responder: "Vamos a ver si hay agua en la piscina y no nos abrimos la cabeza… ¡Leiser!", exclamó, pero se equivocó, ya que la respuesta correcta era Lunéville.