Álvaro Muñoz Escassi debuta como invitado de 'Pasapalabra': "Intentaré no hacer trampas"

Por el plató de Pasapalabra han pasado cientos de invitados, algunos de ellos repiten varias veces, dejando un tiempo entre participación y participación, y otros se resisten hasta que, finalmente, acuden al concurso de Antena 3.

Uno de los que faltaba por participar en el programa era el jinete Álvaro Muñoz Escassi, que tras su paso por la última edición de MasterChef Celebrity (donde fue finalista), visitó a Roberto Leal.

El sevillano fue compañero de Elena Furiase y Óscar en el equipo azul, e intentó ayudar al concursante a acumular el máximo de segundos posibles para El Rosco.

Roberto Leal y Álvaro Muñoz Escassi, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Tras abrazarse conductor del programa e invitado, Escassi señaló que "es la primera vez que vengo, pero veo tanto el programa en casa que parecía que había venido alguna vez".

"Yo también que nos habías visitado más veces. Entonces, ¿tienes ese nervio de la primera vez?", le dijo Leal. "Me habéis llamado muchas veces, pero nunca hemos cuadrado fechas", admitió el jinete.

Que añadió: "Estoy muy contento de estar en Pasapalabra. Juego mucho en casa, pero allí hago trampas, no sé si aquí me dejaréis...". El presentador le contestó entre risas que no le iban a dejar hacerlas.