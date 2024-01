Cristina Pedroche recibe el 2024 con un nuevo vestido rompedor: "Soy agua, como las olas uterinas que trajeron a mi hija"

Cristina Pedroche ha vuelto a acaparar muchas miradas en la última noche del año, y van diez, con motivo de su esperado vestido. "Cuidar el agua es cuidar nuestro presente, es apostar por la vida", ha dicho para explicar el vestido con el que ha despedido al 2023 y ha dado la bienvenida al 2024.

Ha aprovechado, emocionada, para recordar que cuidar el agua y la naturaleza es cuidar la vida, unas palabras con las que también ha querido rendir homenaje a "las madres que nos dan la vida y nos cuidan desde que nacemos". A sus 35 años, este año ha sido especial, pues el pasado 14 de julio, Cristina Pedroche y su pareja, el cocinero David Muñoz, dieron la bienvenida a su primera hija, la pequeña Laia. "Soy agua, como las olas uterinas que trajeron a mi hija", ha exclamado segundos antes de sonar los cuartos.

La presentadora madrileña se ha colado por décimo año consecutivo en los hogares de los telespectadores españoles, muchos de los cuales la eligen año tras año y la han convertido en todo un huracán televisivo que la coronan a día de hoy como ‘la reina de la Nochevieja’.

Más allá de su valentía y desparpajo ante las cámaras, si algo ha hecho que Cristina Pedroche esté en el punto de mira, son los llamativos vestidos que ha lucido cada año. Todas las Nocheviejas ha sabido superar las expectativas de manera triunfal y mantener a los españoles pegados a la pantalla. Este año no ha sido distinto, pues la presentadora vallecana ha sorprendido con un vestido inspirado en una 'ninfa fluvial' y con un mensaje claro: visibilizar la necesidad de proteger el agua.

Era complicado superar a la tradicional capa de Ramón García, pero los looks de Cristina Pedroche se han transformado en todo un hito de las campanadas en televisión. Los brillos y las transparencias la han llevado a romper todos los récords de audiencia en la historia de las cadenas privadas de España. Estos trajes comienzan a confeccionarse meses antes de la señalada noche y están meticulosamente ideados por los mejores diseñadores.

Pero no todo su éxito se debe a su vestimenta. La periodista tiene un brillante currículum en el que se recogen logros que no muchos han podido alcanzar hasta la fecha. Tras una década de trabajo constante, Cristina Pedroche ha conseguido hacer que Antena 3 rompa con el liderazgo que poseía RTVE desde tiempos inmemoriales durante un momento tan especial como es el de tomarse las uvas.

Las primeras campanadas de Pedroche

Fue en las campanadas de 2014/2015 en las que Cristina Pedroche se estrenó como presentadora durante las campanadas. Desde la Puerta del Sol, la comunicadora despidió el año junto a su compañero de Zapeando, Frank Blanco. Pedroche lucía un vestido negro con transparencias y un pronunciado escote diseñado por Charo Ruiz. En aquel momento, este atuendo rompió con el clasicismo característico de estas fechas y generó un gran revuelo. Con casi 1,4 millones de espectadores, fueron las ultimas campanadas de la presentadora en laSexta.

El vestido de 2014 La Sexta

Su debut en Antena 3

El siguiente año, en 2015/2016, esta vez en Antena 3 y acompañada por Carlos Sobera, Cristina Pedroche fue elegida por más de 2,2 millones de espectadores con un 16,4% share. Esto suponía una gran subida de audiencia para la cadena comparado con respecto a los años anteriores. En esta ocasión, la presentadora se atrevía con un traje efecto desnudo con más de 20.300 cristales.

Cristina Pedroche con el vestido de campanadas de Nochevieja 2015 ATRESMEDIA

Alberto Chicote como pareja artística

Alberto Chicote se consolidó como pareja artística de Cristina Pedroche en las campanadas de 2016/2017. En esta ocasión, la cifra alcanzaba los 2,3 millones de seguidores. La madrileña llevaba un traje vestido de dos piezas compuesto por un corsé y una capa azul con brillos. Un look que le hacía parecer la protagonista de una película de superhéroes de Hollywood.

Cristina Pedroche con el vestido de campanadas de Nochevieja 2016 ARCHIVO

El inicio de un fenómeno

Para 2017/2018, Cristina Pedroche ya se había convertido en todo un fenómeno y acumulaba más de 4 millones fieles. Aquella noche, se decantó por un mono con transparencias y encaje blanco con el cual pretendía reivindicar el respeto hacia las mujeres y su cuerpo. "Que se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo, porque no solo duelen los golpes. Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto", afirmaba en su discurso pre-campanadas.

El vestido elegido por Cristina Pedroche para las Campanadas de 2017. PRONOVIAS / Bernat Pérez de Tudela

Una reividicación por el clima

En 2018/ 2019 la vallecana quiso mostrar su compromiso con el medio ambiente, para ello lució un atuendo muy distinto a los anteriores que volvió a ponerla en boca de los españoles. Se trataba de un bikini cubierto por flores en tonos pastel y una falda de tul del diseñador Tom-Hot. Esta vez fueron 4.148.000 hogares los que vieron Antena 3 durante la noche de Nochevieja.

Cristina Pedroche con el vestido de campanadas de Nochevieja 2018. TOT-HOM

Toda una guerrera

En las últimas campanadas pre-covid, las cifras seguían aumentando y la presentadora tenía a más de 4,6 millones de personas pendientes de su look. Cristina Pedroche optó por un traje metalizado que simulaba una armadura de oro, la cual se ceñía perfectamente a su figura.

El vestido de Cristina Pedroche en las campanadas 2019-2020 @cristipedroche/INSTAGRAM

Un año marcado por la pandemia

Las siguientes campanadas, las que ponían fin al 2020, un año marcado por la pandemia, fueron las más emotivas. La presentadora expresaba su "dolor" por no poder abrazar a su abuela por última vez. Este mensaje llegó a más de 6 millones de personas. En esta ocasión, Pedroche llevaba un vestido corto que simulaba la forma de una mascarilla y estaba cubierto de pedrería.

Cristina Pedroche con el vestido de campanadas de Nochevieja 2020 PEDRO DEL HIERRO

Una noche de ficción

En 2021/2022, la presentadora había adelantado que esa noche la sorpresa no vendría por parte de su vestido y había dado alguna pista de que tal vez tuviese algo que ver con su melena. Esta expectación hizo que más de 7 millones de telespectadores se pegasen a la pantalla para descubrir lo que Pedroche tenía preparado. Era un vestido rígido metalizado acompañado por unos llamativos zapatos de color plata y … ¡Un casco del mismo color que hacía parecer que no tenía pelo! Con este look, hacía alusión a la metamorfosis de la sociedad y al cambio.

Cristina Pedroche con el vestido de campanadas de Nochevieja 2021 @cristipedroche/INSTAGRAM

Uno más

Las últimas campanadas fueron de lo más especiales para la 'reina de la Nochevieja' En este caso no fue por las cifras, las cuales seguían siendo excelentes, sino porque lució por primera vez su barriguita de embarazada. Con un top que simulaba la forma de una paloma y una falda blanca con transparencias, Cristina Pedroche quiso lanzar un mensaje de paz ante la guerra de Ucrania que llegó a 6.666.000 hogares.