Cristina Pardo aparece en 'Más vale tarde' con un dedo vendado: "Ha sido cuando me estaban peinando"

Cristina Pardo ha sorprendido este jueves en Más vale tarde con un dedo vendado, y ha sido al final de la emisión de Zapeando cuando ha explicado lo que le ha ocurrido.

Valeria Ros, quien está sustituyendo a Dani Mateo en el programa de entretenimiento, daba paso al espacio de actualidad de sus compañeros cuando se ha encontrado solo a la presentadora.

"Iñaki sigue rodando, Dani Mateo malo, tú y yo las reinas del cotarrro", ha bromeado la periodista, pero Valeria enseguida ha alertado el dedo vendado de su compañera, y le ha preguntado qué le había ocurrido.

"Me he quemado con la plancha del pelo aquí, cuando me estaban peinando", ha explicado Pardo. Para quitarle importancia, ha bromeado al tratarse del dedo corazón: "Es un buen dedo, porque te permite acordarte de la gente".

Ante la curiosidad en el plató de Zapeando, Cristina Pardo ha detallado cómo ha ocurrido: "Ha habido un momento en el que he cogido la plancha para rematarme el pelo y la he cogido pero bien".