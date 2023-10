La coreógrafa Lola González critica los bailes de Aitana: "No hace falta llegar a eso"

Aitana está dando mucho que hablar en los últimos días. Desde que la cantante arrancase su nueva gira alpha Tour en Valencia, los provocativos y sensuales movimientos que caracterizan a algunas de sus coreografías continúan en el punto de mira.

Frente a aquellos que defienden el cambio de rumbo de la que fuera concursante de Operación Triunfo hacia un espectáculo más adulto, algunos internautas critican duramente sus sexualizados bailes, los cuales, sostienen, no son adecuados para el público infantil que la sigue.

"¿Se trata de un baile o una cosificación de la mujer?". Esta fue la pregunta con la que el programa Más vale sábado (laSexta), presentado por Boris Izaguirre y Adela González, abrió un debate en torno a estos polémicos movimientos de la catalana. Para abordar este tema, contaron con la opinión de la coreógrafa Lola González, quien se mostró en desacuerdo con aquellos que defienden a la artista:

"Sinceramente, creo que no es necesario algunos movimientos que estaban allí. Que se puede bailar y expresar todo y no hace falta llegar a esos movimientos", expresó González. Ante esta opinión, la presentadora del espacio se mostraba interesada por conocer lo que le desagradaba de la coreografía: "¿Qué te molesta de esos movimientos?".

"No es que me molesten", aclaró la coreógrafa. "Depende de quién esté viendo eso, pues a lo mejor hay que cuidar un poco los movimientos. No es lo mismo bailar en un cabaret, que vas a tener un público que va a ver eso, a ir a un concierto al que entiendo que van niños y gente joven", añadió.

Tras esto, Adela puso el foco en que tanto Aitana como su música han evolucionado. Un argumento con el que la propia coreógrafa se mostró de acuerdo. "Tiene que demostrar que tiene una sexualidad, pero quizá ha sorprendido mucho", explicó.

Por su parte, Irma Soriano, colaboradora en este espacio, aportó un punto de vista contrario al de la coreógrafa: "La promoción se la han hecho. Ha evolucionado, es mayor, tiene su pareja...", destacó. "¿Creéis que ella va a querer algo que vaya en contra de su popularidad positiva? El problema lo tiene esa madre, el crítico, esa mente calenturienta...", concluyó Soriano.