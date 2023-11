Coque Malla destapa la mentira que contaba junto a Los Ronaldos a la prensa: "Había que inventar una buena historia"

Coque Malla tiró por tierra una de las historias del grupo Los Ronaldos, del que fue líder en durante nueve años. El cantante le confesó a Risto Mejide en Viajando con Chéster la verdadera procedencia del nombre del grupo, una historia muy alejada de la que contaban a la prensa.

"El nombre lo inventé mientras estaba en clase", comenzó a contar. "Se me venían palabras a la cabeza de cosas que iba viendo o escuchando y se me vino la palabra Ronald, y de ahí saqué Los Ronaldos", reveló.

Ricardo Moreno, miembro del grupo, decidió que era "una historia sosa" y que "había que inventar una buena historia", como explicó Coque. Todos acordaron la historia y así se lo hicieron creer a los medios de comunicación, hasta ahora.

"Pactamos contar que el nombre venía de la época en la que viví en Italia, aunque yo no he vivido en Italia nunca", le expuso a Risto, que se estaba muy sorprendido. "Dijimos que venía de 'Il Ronaldo', una marca de salami que mi madre me ponía en los bocadillos", continuó.

La realidad era que ni vivió en Italia, ni existía una marca de salami con el citado nombre. "¡No te puedo creer!", exclamaba Mejide, boquiabierto con la revelación. "Esto es buenísimo, tío", resumió el presentador, en pocas palabras, la graciosa anécdota.