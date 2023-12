El choque entre Mariló Montero y Gonzalo Miró en 'Espejo público' tras comparar a Pedro Sánchez con Kim Jong-un

Gonzalo Miró y Mariló Montero han protagonizado un tenso enfrentamiento en directo después de que Espejo Público analizara la presentación de Tierra firme, el último libro de Pedro Sánchez, la cual tuvo lugar el pasado lunes y contó con la participación de Jorge Javier Vázquez como moderador del evento.

Además de recordar el sentido del humor del presidente del Gobierno durante esta mediática cita, el programa presentado por Susanna Griso ha mostrado a través de un vídeo la llegada del líder socialista, quien acudió acompañado de su mujer, Begoña Gómez, y de 14 de sus ministros. Una estampa que a la madre de Rocío Crusset le ha recordado a la del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, cuando pidió llorando a las mujeres de su país que tuvieran más niños.

"En vez de llorar, aquí ellos sonríen porque tienen que reír las gracias a su presidente", ha explicado Montero. "No se habló del libro, sino que fue un acto político que fue una vez más tener que refrendar sus obras políticas, que son las perfectas y las que necesita España".

Ante esta comparación, Miró ha criticado la actitud hostil que "muchos medios" tienen hacia Sánchez, a lo que Grisso ha mostrado su disconformidad -"Bueno, yo no estoy de acuerdo"-. "¿Te parece normal que se emitiese en streaming por la web de la Moncloa?", le ha preguntado. Para el colaborador, en cambio, no tiene "ninguna importancia". "Lo de ayer fue un acto de promoción en el que el presidente se sintió muy arropado por los suyos. Me parece completamente normal", ha justificado.

A continuación, la tensión se ha intensificado en plató cuando Montero ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno a razón de la ley de amnistía. "Transmite un discurso falso para hacer creer que la mentira es verdadera pactando, además, con delincuentes", ha expresado.

Lejos de quedarse callado, el tertuliano no ha tardado en soltarle una réplica, reconociendo que es normal que "haya gente a la que le preocupe más un pacto con Abascal que con Puigdemont". Por su parte, Mariló ha confesado que lo que le preocupa es que "se pacte con gente que ha estado en ETA", tras lo que Miró ha estallado contra ella: "Madre mía, Mariló".

Y es que, tal y como él mismo ha criticado, "todas las mañanas" que coinciden en plató, terminan "hablando de ETA". "A ti te parece mal los pactos de Bildu, pero a mí me parecen bien, y a mucha gente también", ha zanjado Miró.