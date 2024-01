Chenoa, de concursante a presentadora de 'OT 2023': así ha sido su trayectoria profesional desde entonces

Natural de Mar del Plata, en Buenos Aires (Argentina), María Laura Corradini Falomir cambió su nombre profesional a Chenoa para hacerse un hueco en el mundo de la música y, para ello, tras haber sido vocalista en varios grupos de Mallorca, en 2001 se presentó al casting de la primera edición de Operación Triunfo.

Su paso por el formato musical le dio la oportunidad de participar en el Festival de Eurovisión en el año 2002, celebrado en el estadio Saku Suurhall Arena de Tallín, en Estonia, donde fue una de las coristas de Rosa López y su Europe’s living a celebration.

Tras su salida del concurso, donde quedó cuarta en la clasificación, siendo superada solo por Rosa López, David Bustamante y David Bisbal, la artista sacó su primer álbum: Chenoa, al que le han seguido otros seis trabajos: Soy mujer, Nada es igual, Absurda Cenicienta, Desafiando la gravedad, Otra dirección y Soy humana.

Su carrera en televisión

Asimismo, Chenoa se ha convertido en uno de los rostros más populares en nuestro país y, por ello, ha podido compaginar su carrera musical con el mundo de la televisión. De esta manera, en el año 2016 comenzó a formar parte del jurado de Tu cara me suena y Tu cara no me suena todavía, en Antena 3 y, además, ha participado en programas como Zapeando, Likes o La Noche D.

De igual forma, Chenoa ha sido concursante en otros formatos como Family Feud: la batalla de los famosos, Celebrity Bake Off España o El desafío, este último, será emitido en 2024.

Además, actualmente, Chenoa ha cambiado los nervios de ser concursante de Operación Triunfo por los de conocer quiénes serán los afortunados que cruzarán la pasarela del formato musical. Así, la cantante es la presentadora de OT 2023.

El paso de Chenoa por la radio

En el año 2012, Chenoa decidió dar el salto a la radio y, así, fue colaboradora en Atrévete, emitido en Cadena Dial o Cuerpos Especiales, de Europa FM. Además, fue copresentadora en Defectos perfectos (Radio 4G) y presentadora de Yu: No te pierdas nada con… Chenoa y, desde 2022, presenta Tómatelo menos en serio en Europa FM.

Cabe destacar que Chenoa también ha aparecido en algunas series como Hospital central, Mis adorables vecinos, Anclados, Cruz y Raya o True Story España.

En cuanto al cine, Chenoa ha participado en OT: La película (2002, Paco Plaza), El Pregón (2016, Dani de la Orden), Cavernícola (2018, Nick Park donde fue la voz de Goona) y UglyDolls: Extraordinariamente feos (2019, Kelly Asbury donde fue la voz de Mandy).