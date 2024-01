¿Casualidad o destino? La madre de Martin, de 'OT 2023', revela en la firma de discos de Madrid el detalle que une a su hijo con Bisbal

Más de 4.200 veces ha firmado Martin Urrutia este sábado en Las Ventas de Madrid, al igual que Bea y Ruslana. Y es que la firma de discos de OT 2023 ha sido más que multitudinaria. Pero que el joven de Getxo (Vizcaya) haya estado en la capital no ha sido un impedimento para su familia, que se ha desplazado hasta allí para poder verle y abrazarle apena un momento.

Hasta allí se desplazó 20minutos, que retransmitió en directo toda la locura que fue este histórico evento, y pudo hablar con los padres del vasco, que estaban encantados con todo el cariño que su hijo estaba recibiendo.

"Estamos un poco alucinados con toda la repercusión que está teniendo, más de la que esperábamos, y es muy bonito", ha agradecido su padre. "Está siendo muy natural, como es él".

"Me llegan noticias de todo el mundo que dicen 'qué bien lo hace', pero me gratifica más que me digan 'qué buena persona, cómo transmite, qué buen chaval es'", ha asegurado. "Nos está devolviendo ahora con creces toda esa buena educación que le hemos inculcado. Eso me llena más que ser buen artista, que lo será o no, pero como persona, chapó".

Por su parte, su madre ha confesado que "es muy curioso" que su hijo Martin esté en la famosa Academia con lo fans que ellos eran del concurso. "Yo veía OT, seguíamos a Bisbal, Chenoa...", ha confesado y ha añadido que su favorito era el almeriense.

De hecho, ha hablado de que, aunque no ganase su hijo, también estaría contenta y ha comentado la famosa "suerte del segundo", pues hay exitosos artistas que se llevaron la plata y ahora tienen exitosas carreras: David Bisbal (OT 1), Manuel Carrasco (OT 2), Soraya Arnelas (OT 2005), Pablo López (OT 2008) o Aitana (OT 2017).

Pero, además, ha revelado que hay un curioso detalle que une a Martin con otro segundo clasificado, David Bisbal. "Yo les dije a mis amigas que estaba recién embarazada de Martin entrando a un concierto de Bisbal", ha asegurado. ¿Será esto una señal?

