Carmen Lomana amenaza con irse de 'Espejo Público' tras un encontronazo con Gema López: "Me han dicho muchas cosas de ti"

Desde que en Semana Santa no pudiera asistir a un oficio religioso en Marbella, Carmen Lomana se encuentra en un momento delicado. Así, en los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco del momento en el que una caseta de la Feria de Abril le prohibía la entrada a la empresaria.

Sin embargo, desde el plató de Espejo Público, Lomana se ha esforzado mucho en negar este hecho y, además, ha asegurado que no le había gustado nada que el matinal abordase el asunto antes de que ella estuviera presente para ofrecer su versión.

"Hay gente maledicente que dice que no has ido a la feria porque te han vetado", apuntó Lomana dirigiéndose, directamente, a Gema López. Asimismo, la colaboradora agregó: "¿Pero cómo me van a vetar si no se puede vetar? Yo, lo de justificarme de mentiras y de gente a la que no sé qué calificativo dar... Que llamen y den la cara", señaló Carmen Lomana, visiblemente molesta.

"El simple hecho de tener que justificarme me parece ridículo", agregó Lomana. Por su parte, López le preguntó cómo se habría producido esa situación, a lo que la empresaria agregó: "¿Tú por qué crees? A mí también me han dicho muchas cosas de ti". Sin embargo, acostumbrada a la polémica, Gema López retó a la colaboradora: "Dilas, que yo no tengo problema en contestar aunque no den la cara".

"Yo no contesto porque estoy aburrida de contestar idioteces", destacó Lomana que, incluso, amenazó al equipo con abandonar el plató si se volvía a hablar sobre el tema: "Haced lo que queráis, pero a lo mejor me levanto y me voy. Y eso ya sería muy feo".