Carmen Borrego, sobre la exclusiva de Edmundo Arrocet: "No la he leído, tengo papel higiénico en casa hasta diciembre"

El pasado miércoles, Edmundo Arrocet, expareja de María Teresa Campos, concedió una entrevista en exclusiva a la revista Diez minutos donde narró cómo había sido su relación con la comunicadora y con las hijas de esta, Carmen Borrego y Terelu Campos.

Este jueves, Carmen Borrego ha regresado a su puesto como colaboradora de Vamos a ver, el matinal de Joaquín Prat en Telecinco, donde ha comentado muy brevemente lo que opina acerca de la conversación del humorista con el citado medio.

Así, tras asegurar el pasado martes que Arrocet era "lo peor que le había pasado a María Teresa Campos en la vida", ahora, la mujer ha destacado que no ha leído la entrevista del actor ni piensa hacerlo.

"No tengo necesidad", ha destacado Carmen Borrego durante el avance del Club Social del programa de Mediaset. Posteriormente, la colaboradora ha apuntado: "Tengo papel higiénico en casa hasta diciembre. No voy a contestar a nada de lo que diga Rambo".

De esta manera, la mujer se mantiene firme en su postura de no comentar absolutamente nada de lo que diga Edmundo en los medios de comunicación: "De ese señor no he hablado nunca y solo he contestado a las cosas que ha dicho su hija".