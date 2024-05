Carmen Borrego estalla ante las risas de sus compañeros por una fotos de Arrocet con Gemma Serrano: "¡Basta ya!"

Así es la vida se ha convertido en el espacio este viernes de enseñar entre colaboradores unas imágenes en las que se vería muy cercanos a Edmundo Arrocet y su presunta amiga, Gemma Serrano cuando el chileno mantenía una relación con María Teresa Campos.

Los tertulianos se han ido enseñando las fotografías desde un móvil, y opinando así si lo que estas mostraban demostrarían la supuesta traición que habría tenido Bigote con la veterana periodista.

Sin embargo, este ambiente ha hecho estallar a Carmen Borrego, quien se ha sentido ofendida cuando Gema Fernández ha querido enseñarle las fotos a Carmen Borrego. "¡Basta ya! No quiero ver las fotos ni voy a participar de algo que una persona no puede defenderse".

"Es algo que pertenece a la intimidad y dignidad de una mujer, y yo no quiero participar de esto", ha insistido la colaboradora. Asmimismo, ha señalado: "A vosotros os hace mucha gracia, a mí ninguna [...] Hoy en día es que me da exactamente igual, y creo que es innecesario a una persona que ya no está dejarla de una cosa o de otra".

"De la que se está hablando es de mi madre [...] Me siento mal, porque todo el mundo se ríe. No os toca, y a mí me toca, y mucho", ha expresado. "Me duele, y me duele todo", ha lanzado así la hermana de Terelu Campos.

Por último, Carmen Borrego les ha pedido a los colaboradores "respeto": "Me gustaría, compañeros, que no es solo mi madre, sino que es compañera de todos, y como compañera se merece un respeto, y ese es el único respeto que os pido a todos".

Borrego ha pedido unos segundos para desconectar del tema, y finalmente el presentador César Muñoz se ha acercado a ella para animarla. "Son muchas tardes complicadas, y hay que entender también que es mi trabajo, pero se hablan de cosas que son mi vida, mi familia, mis sentimientos...", ha explicado la colaboradora.