Carmen Borrego revela el objeto que se ha quedado de su madre: "No lo voy a lavar nunca, huele a ella"

Desde que el pasado 5 de septiembre falleciera María Teresa Campos, su familia se encuentra llevando a cabo cada uno de los trámites legales para poder poner todo en orden. En las últimas horas, los medios de comunicación se han hecho eco de que las hijas de la comunicadora estarían llevando a cabo el reparto de los muebles de la casa de María Teresa.

"Ha sido mucho menos importante el valor económico de las cosas que el valor sentimental. Cosas que sabes que tu madre ha guardado con muchísimo cariño y siempre estarán en la familia y entre nosotros", ha explicado Carmen Borrego desde el plató de Vamos a ver.

"Para mi madre, lo peor fue desmontar la casa de su vida, la casa en la que invirtió todo su trabajo, fue un momento muy duro. Qué haces con todo lo que hay allí, aunque no le des valor, son cosas que compras con esfuerzo y cariño", ha agregado la colaboradora que, además, ha explicado: "Mi madre fue la que decidió qué se llevaba y qué no, ella decidió lo que se llevaba a su piso".

"Todos tenemos nuestras casas montadas. Tú ahora no puedes meter por la puerta muebles, enseres...", ha apuntado Borrego, haciendo referencia a las pertenencias de su madre. Asimismo, la hija de María Teresa Campos ha añadido que "las cosas que eran de ella y de valor emocional están repartidas entre todos, entre nietos, hijos e, incluso, hermanos".

"Yo tengo sueños y en los que sueño con mi madre, conmigo, recogiendo su casa, con ella viva diciéndome qué guardo y qué no. Hay un mueble en concreto que siempre que sueño con mi madre, ella hace referencia a ese mueble... Por supuesto, me he quedado ese mueble", ha confesado Carmen Borrego.

Finalmente, la pequeña de las Campos ha agregado: "Se me pone la carne de gallina porque cada vez que voy a casa de mi madre huele a ella. Tengo una pasmina porque ella ya estaba muy delgadita, se la ponía porque tenía frío y la ha llevado hasta sus últimos días. No la voy a lavar nunca, la huelo y vivo en mi madre".