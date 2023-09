Así es la vida ha dejado ver este martes una pelea entre dos de sus colaboradores: Carmen Borrego y Raúl García. El motivo de la discusión ha sido la labor del paparazzi en los últimos años de María Teresa Campos, la cual ha molestado a la colaboradora de Telecinco.

La disputa ha surgido cuando Carmen Borrego ha sido preguntada por Gustavo, el chófer de su madre. Nada más comenzar a hablar, García la ha interrumpido. "Si quieres, contesta tú, que lo sabes todo de mi madre, de mí, de Gustavo...", le ha lanzado la colaboradora.

"No has respetado ni la enfermedad de mi madre", le ha echado en cara Borrego. Y es que hace unos meses salieron unas fotografías de María Teresa Campos volviendo a casa, ya afectada por la enfermedad degenerativa que sufría la periodista. No obstante, Raúl García ha negado haber sido el responsable de las instantáneas.

"Carmen, haré mi trabajo, os guste o no os guste", le ha aclarado el paparazzi. No obstante, la colaboradora le ha señalado: "Tú no me importas absolutamente nada, pero hay ciertos límites que hay que respetar, como la vejez de las personas".

"No te lo voy a perdonar jamás en la vida", le lanzaba, muy enfadada, Carmen Borrego. Por su parte, Raúl García se ha mostrado tranquilo: "Si hablas de las primeras fotos que se hicieron a tu madre, yo no las hice. Te estaba haciendo guardia a ti".

"Sois personajes públicos, y vosotros vendéis lo que os interesa", le ha echado en cara el paparazzi. Por esta línea, el colaborador de Así es la vida ha contado que respetó a María Teresa Campos cuando la encontró dos semanas antes de fallecer, y no la fotografió.

No obstante, el paparazzi ha marcado el límite de las fotografías en si los famosos venden su intimidad o no en cuanto a elegir vender fotos de los famosos: "Si las revistas siguen comprando cierto material, nosotros vamos a seguir, porque tengo que seguir haciendo mi trabajo, me guste o no".