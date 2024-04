Y ahora Sonsoles ha podido hablar con Carlos Cánovas, el marido de Silvia Tortosa que no consta en el testimonio de la actriz después de que ella lo sacara de este tras descubrir, supuestamente, que era infiel.

Cánovas se ha mantenido en silencio pese a las informaciones que se han transmitido sobre el asunto, pero finalmente ha querido pronunciarse para el magacín de Antena 3.

"Yo ahora mismo no puedo... Necesito respirar un poco", ha expresado por teléfono para el espacio presentado por Sonsoles Ónega. Asimismo, ha señalado: "Estos son momentos muy duros y sobre todo muy injustos".

Cánovas se ha mostrado así totalmente desbordado por la situación al ser criticado por su supuesto interés en la herencia de Tortosa, pero ha asegurado que tiene la conciencia "muy tranquila".

"Hemos estado 17 años juntos. Silvia fue una persona maravillosa en mi vida y quiero que se mantenga así también su recuerdo. Que no sigan cosas que no están", ha declarado. Además, Cánovas ha pedido que se preserve la memoria de Tortosa: "Silvia es una grande de este país y esto hay que respetarlo".

El testimonio de Silvia Tortosa

Y ahora Sonsoles también ha podido acceder al testamento de Silvia Tortosa, y ha desglosado los posibles herederos de la actriz. Ha sido Paloma García Pelayo quien ha señalado: "Su amiga Ana Congost fue al registro civil de Barcelona y manifestó que Silvia Tortosa era una mujer divorciada, cinco días después de fallecer".

Así, la periodista ha explicado que el registro no suele cotejar esta información. "En ese caso, Carlos Cánovas no sería el viudo de Silvia Tortosa", ha aclarado, asegurando así que el hombre no heredaría. Así pues, Silvia Tortosa podría haber dejado "lo que quiera a quien quiera", tal y como ha remarcado la periodista.