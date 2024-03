'Callejeros' muestra los extraños métodos para pagar 'a tocateja' una casa en las Tres Mil Viviendas de Sevilla

El programa Callejeros, de Cuatro, se acercó en su última emisión a barriada de Sevilla conocida como las Tres Mil Viviendas, una zona conflictiva y llena de matices.

Entre los recovecos, anécdotas y personajes que mostró el programa estuvieron dos agentes inmobiliarios que mostraron cómo está el mercado de la vivienda en esa zona, a tan solo diez minutos del centro de Sevilla.

Los dos profesionales de la venta de viviendas contaban que la mayoría de ellas entran en el mercado por el fallecimiento de los dueños, tras lo que los herederos las ponen en venta, a veces, con cierta complicación. "Se han dado casos de venta con 22 herederos", explicaba uno de los dos entrevistados.

Pero sin duda una de las cosas más curiosas que contaron fue los extraños métodos con los que en ocasiones han intentado pagarles. "Hay excepciones en las que te tienes que reír. Una vez me vino a pagar una mujer un piso con todo el dinero en monedas de euro en botellas de Cocacola. Hay gente que me ha querido dejar las llaves del coche, como si yo fuera una casa de empeño, o se han quitado el anillo de oro con el sello y me han dicho que me lo quede hasta que me paguen", rememoraba.

Y aunque la mayoría de los que compran en las Tres Mil Viviendas son ya de ese barrio, "está llegando mucho inversor de fuera que compra y lo alquila", explicaban los agentes inmobiliarios.

"Tiene una alta rentabilidad, prácticamente el triple de rentabilidad. Este piso, con estos metros, en el centro de Sevilla costaría unos 300.000 euros", hacían ver.

Aseguraban además, que en esa barriada "si te sabes adaptar se trabaja bien". "Aquí se respeta mucho a las personas que están trabajando, a los trabajadores", afirmaban.