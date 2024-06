'En boca de todos' muestra los audios que destapan la supuesta corrupción en una cárcel española

La prisión de El Puerto de Santa María (Prisión Puerto III) está en el punto de mira después de que En boca de todos haya mostrado, en exclusiva, unos audios que destapan una trama de corrupción dentro del centro penitenciario.

Tal como ha apuntado el matinal de Cuatro, una madre habría grabado a un funcionario que le pedía dinero a cambio de darle la libertad a su hijo. Las tarifas de estos trabajadores irían desde los 9.000 hasta los 15.000 euros, dependiendo de lo que se quisiera conseguir. Entre los servicios, estaba la posibilidad de agilizar la salida de los presos o conceder un tercer grado.

En dichos audios puestos por Carolina a disposición judicial, se puede escuchar cómo el trabajador del centro penitenciario le ofrece: "Te digo a ti que se puede buscar la reducción de la pena. No es algo que se haga con todo el mundo, pero se hace con unos cinco o seis presos al año".

Así, el programa encabezado por Nacho Abad ha contactado en exclusiva con Carolina, quien ha apuntado: "Todo empezó con la llamada de mi hijo. Me pidió que anotara un número de teléfono y un nombre. Me dijo que le llamase, que me pusiera en contacto con él porque estaba dando libertad a presos pagando 15.000 euros y dando permisos a 9.000 euros. Tuve cinco reuniones con dicha persona y están todas grabadas".

"Hay que destapar esta trama, pueden caer muchas personas más de las que han caído", ha agregado Carolina, que está muy comprometida en hacer justicia y sacar a la luz los trapos sucios de esta prisión.