Belén Esteban y Kiko Matamoros protagonizan una bronca en 'Ni que fueramos Shhh': "Criticas lo que tú mismo has hecho"

Este martes, Kiko Matamoros y Belén Esteban han protagonizado una acalorada discusión en Ni que fuéramos. La controversia ha surgido a raíz de las duras críticas de Joaquín Prat hacia la organización de Supervivientes por su actitud hacia Arkano: “Hay que escuchar a los concursantes”, ha señalado Prat.

Kiko Matamoros, alineándose parcialmente con las palabras de Prat, ha afirmado: “Hay cosas que ha dicho Joaquín con las que tengo que estar de acuerdo, una es la de Arkano”. Sin embargo, Matamoros ha matizado que no ha comprendido “la postura de Joaquín”, insinuando que han existido otros intereses detrás de sus declaraciones.

Belén Esteban ha interrumpido a Matamoros, argumentando que “Joaquín dice lo que quiere y es suficientemente mayor para no hacer caso a 'La madre superiora' (Ana Rosa Quintana)”. En un tono exaltado, ha preguntado: “¿Tú has hecho lo que te han dicho siempre?”. Con ironía, ha la ex pareja de Makoke ha respondido: “He sido el empleado del mes”.

Esteban le ha replicado recordándole que ha utilizado un pinganillo durante 14 años, mientras que Matamoros ha aclarado que solo lo ha usado “los dos últimos”.

Finalmente, Belén Esteban ha concluido: “No eres justo. Criticas ahora lo que tú mismo has hecho antes”. Defendiendo a Prat, ha añadido que este es una persona que sabe lo que debe decir y no actúa bajo órdenes de nadie.