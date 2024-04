Barei recuerda su mala experiencia en Eurovisión y los problemas que la hicieron querer abandonar

Apenas queda un mes para Eurovisión y los distintos países están ya ultimando las propuestas que llevarán en mayo a Malmö (Suecia). Y es que cada detalle es importante, incluso las luces y la realización de cámaras, elementos que en ocasiones causan algún que otro programa.

Así lo sostuvo Barei, artista que representó a España en 2016 con Say Yay!. La cantante visitó el pódcast Pop Talks y recordó su experiencia en Eurovisión, que ese año se celebró también en Suecia, pero en su capital, Estocolmo.

La compositora dejó claro que su experiencia en el festival no fue buena, pues aseguró que tuvo trabas en su actuación por parte de Federico Llano, profesional de RTVE que formaba parte de la delegación.

"Me voy a caer y se va a apagar la luz", dijo la representante, en referencia a los recordados pasos de su canción. Pero, ante la negativa, ella dijo que se iba a un mes del festival, sin importarle el contrato.

"A la media hora me dijo 'he preguntado y sí'. No preguntó a nadie", opinó. Y aseguró que tenía razón, pues el primer día en el escenario, tras "supuestamente habiendo enviado todo", se metió en la sala de visualización y estaba "todo al revés", tanto planos como luces. "Se están inventando los pobrecitos todo sobre la marcha porque no tienen la información", aclaró Barei en el programa.

"No hay nada de lo que hemos dicho, tengo cinco minutos para corregir esto, tengo a la prensa esperándome y tengo que ir con Federico Llano, que es el responsable de esto", pensó en ese momento. Sin embargo, salió a la rueda de prensa y puso buena cara: "'Haremos algunos cambios, estoy contenta, ha salido bien...'. Pero yo estaba por dentro queriendo gritar, llorar...".

"Cuando ya vuelvo, un medio me dice 'hemos podido hablar con los realizadores y nunca les llegó un PDF de Federico Llano'. Con razón todo iba al revés", concluyó.

"En otros países no se ponen tantas trabas"

Lo cierto es que no es la primera vez que habla de estos problemas, pues ya en 2016 afeó esto en el programa Pasión Eurovisión: "No entiendes por qué con el resto de países sí se puede hacer una serie de escenografías y de cosas, y contigo no. Esto no quiere decir que yo fuera a hacer algo sorprendente o extravagante, pero dentro del minimalismo puedes hacer algo especial, y una realización curiosa y especial hace que una actuación cambie".

"La sensación que tengo es que en otros países no se ponen tantas trabas, ni tantos peros porque sí, de primeras. Se parte del sí de primeras, y aquí se parte del no, y luego se tiene que convencer", criticó. "Hablo en general, de los intermediarios. Y no quiero decir que sea culpa de esas personas desde un principio. No sé hasta dónde está la responsabilidad de cada uno. Pero sí sé lo que he propuesto con Niccolo y con Florian (escenógrafos) y al final lo que ha acabado siendo".