Bárbara Gómez, la mujer viral por su "haz la cola" a Eduardo Zaplana: "No sabía ni quién era, tampoco fue para tanto"

En los últimos días, las redes sociales se han hecho eco del vídeo en el que Bárbara Gómez le indicaba a Eduardo Zaplana que debía hacer "la cola" para entrar a los juzgados, como estaban haciendo el resto de ciudadanos.

Este jueves, En boca de todos ha hablado en directo con la joven, quien ha contado cómo vivió este momento: "No esperaba esto, de verdad, tampoco era para tanto". Además, Bárbara ha destacado que, incluso, hay personas que la han reconocido por la calle.

"Yo no sabía nada de que esto iba a salir y antes de ayer empezó la gente a decirme: 'Bárbara, que la has liado en los juzgados con un político'. Y yo no sabía nada, yo, simplemente, estaba haciendo mi cola", ha señalado la joven, entre risas.

Zaplana haz la cola Zaplana haz la cola

Asimismo, Bárbara ha confesado que ni siquiera sabía quién era Zaplana: "Yo estaba en mi cola y veo que ese hombre se para a mi lado para entrar y digo: 'Este hombre, de qué va, haz la cola, que yo estoy haciendo la cola'".

"Vi muchas cámaras y veo que el hombre se estaba riendo de mí y le digo: 'Te dije que no vas a pasar, que te pongas a la cola'. Yo no sabía quién era, me daba igual, solo quería que hiciera la cola, como yo. Yo no quería llegar tarde a mi cita como testigo por ese hombre", ha sentenciado Bárbara.