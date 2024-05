Así es la letra con la que '5miinust & Puuluup' representará a Estonia en Eurovisión 2024

Este jueves 9 de mayo se celebra la segunda semifinal de Eurovisión 2024. Otros 16 participantes tratarán de pasar esta noche a la gran final que se celebrará el 11 de mayo desde Suecia, país anfitrión. Así, el grupo 5MIINUST x Puuluup representa a Estonia con un tema completamente ecléctico, tal y como ellos mismos se definen.

Por su parte, 5MIINUST es un referente de la música pop en Estonia, mientras que Puuluup, se trata de un duo zombie-folk que cuenta con una amplia trayectoria y que combina melodías extremadamente peculiares.

Letra de '5MIINUST x Puuluup' para Eurovisión 2024

We’re not junkies, we haven’t done anything

The dresses we have on are dumpster-find

TV show COPS and a police raid in the cottage

The only bag here is full of deposit bottles

We’re not junkies, we haven’t done anything

The dresses we have on are dumpster-find

TV show COPS and a police raid in the cottage

A visit from men in uniform? That’s totally ok

UUUUyEEEE

Listen to this now

We gon’ be done getting turnt

You can hear us tonight

But take this bag away

I don’t know drugs, I know soda and cider

Couldn’t tell the difference between vitamins and speed

UUUU

Listen to this now

We gon’ be done getting turnt

You can hear us tonight

But take this bag away

Russulas and champignons, where are your threads?

You turn on my body like a kitchen stove

Ducklings are so small, but poppies are so tall

We avoid intoxicating substances, that’s something rich people do

Present early in the morning, and crowing like roosters,

My candies were taken away by some sad-faced girls

Viiriana Vikka

Intoxicating substances we avoid cause we’re not rich

in the backroom of the hut, there are only IPAs on the table

And the sunglasses are for eye pupils, well, actually for the laughs obviously

You can see right through them if you’ve made it to the front row

Shut up, I haven’t done anything

I have only been surrounded by this dance

Yea

Shut up, I haven’t seen anything

I have only been surrounded by this dance

Yea

UUUU

Listen to this now

We gon’ be done getting turnt

You can hear us tonight

But take this bag away

I don’t know drugs, I know soda and cider

Couldn’t tell the difference between vitamins and speed

UUUU

Listen to this now

We gon’ be done getting turnt

You can hear us tonight

But take this bag away

Russulas and champignons, where are your threads?

You turn on my body like a kitchen stove

Letra en español de '5MIINUST x Puuluup' para Eurovisión 2024

No somos adictos, no hemos hecho nada.

Los vestidos que tenemos son

programas de televisión COPS encontrados en un contenedor de basura y una redada policial en la cabaña.

La única bolsa aquí está llena de botellas de depósito.

No somos adictos, no hemos hecho nada.

Los vestidos que tenemos son

un programa de televisión COPS encontrado en un contenedor de basura y una redada policial en la cabaña

¿Una visita de hombres uniformados? Eso está totalmente bien

UUUUyEEEE

Escucha esto ahora

Vamos a terminar de excitarnos

Puedes escucharnos esta noche

Pero llévate esta bolsa

No conozco las drogas, lo sé, los refrescos y la sidra

No puedo distinguir entre las vitaminas y el speed

UUUU

Escucha esto ahora

Vamos a terminar de volvernos

Puedes escucharnos esta noche

Pero llévate esta bolsa

Russulas y champiñones, ¿dónde están tus hilos?

Enciendes mi cuerpo como un fogón de cocina

Los patitos son tan pequeños, pero las amapolas son tan altas

Evitamos sustancias intoxicantes, eso es algo que hacen los ricos

Presentes temprano en la mañana, y cantando como gallos,

Mis dulces se los llevaron unos con cara triste Chicas

Viiriana Vikka

Sustancias tóxicas que evitamos porque no somos ricos

en la trastienda de la cabaña, solo hay IPA en la mesa.

Y las gafas de sol son para las pupilas, bueno, en realidad para las risas, obviamente.

Puedes ver a través de ellas si he llegado a la primera fila

Cállate, no he hecho nada

Solo he estado rodeado por este baile

Sí

Cállate, no he visto nada

Solo he estado rodeado por este baile

Sí

UUUU

Escucha esto ahora

Nosotros ya terminaremos de excitarnos

Puedes escucharnos esta noche

Pero llévate esta bolsa

No conozco las drogas, lo sé los refrescos y la sidra

No puedo distinguir entre vitaminas y speed

UUUU

Escucha esto ahora

Ya terminaremos de excitarnos

Puedes oírnos esta noche

Pero llévate esta bolsa

Russulas y champiñones, ¿dónde están tus hilos?

Enciendes mi cuerpo como una estufa de cocina