Arturo Valls habla de su etapa en 'Caiga quien Caiga' y lo que le llegaron a decir como reportero

Antes de ser uno de los presentadores de cabecera de Atresmedia, Arturo Valls dio sus primeros pasos en la televisión en 1998, en el programa Caiga quien caiga. El mítico programa presentado por El Gran Wyoming sirvió a Valls para darse a conocer en la pequeña pantalla y le trajo muchos otros proyectos, desde series, películas o concursos como ¡Ahora caigo!. Sin embargo, sus inicios en Caiga quien caiga no fueron fáciles, como ha recordado en una entrevista en A las Bravas, el programa presentado por Raúl Pérez en la Cadena Ser.

En concreto, Valls ha contado que estuvieron a punto de despedirle, y que tanto Wyoming como el resto del equipo lo impidieron. "Cosas de productores, que dicen 'este es el que acaba de llegar, no acaba de brillar...'. También los reportajes a los que me llevaban eran los más chungos, los más difíciles de sacarles brillo", ha admitido.

Entre estos reportajes, el humorista ha señalado cuando fue al río Segura porque olía mal a causa de la contaminación. "Había uno donde la gente cantaba 'el río Segura huele a mierda pura', porque el río estaba contaminado. Saca tú algo ahí de ese reportaje...", ha explicado.

Fue entonces cuando llegó a sus oídos un comentario de los productores que estuvo a punto de poner fin a su etapa en Caiga quien caiga. "Me dicen que soy un reportero de segunda en un programa de primera, y ahí me tiemblan las piernas y se me viene todo abajo", ha recordado.

En este sentido, Valls ha reconocido que el periodismo para él no era algo vocacional: "Yo estaba haciendo Periodismo en Valencia, hago una tele local, de repente me llaman, hago aquí unas pruebas, me meto en el Caiga... No hubiera pasado nada, pero imagínate el bajón", ha contado.

Sin embargo, su situación en la cuerda floja dio un vuelco gracias a sus compañeros en el programa y al equipo. "De repente, Carbonell, Wyoming, Edu Arroyo, director del programa en ese momento..., dicen que a este tío igual hay que darle otra oportunidad, que puede estar bien. Y así fue. Y se plantaron ahí, diciendo que querían que yo siguiese, y aquí estoy", ha concluido.