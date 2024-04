Katy Perry siempre ha demostrado que tiene sentido del humor incluso para reírse de sí misma, y lo ha vuelto a dejar patente en su última aparición en American Idol, donde se ha enfrentado con gracia a la rotura en directo del peculiar top que llevaba.

La cantante, que forma parte del jurado del programa, junto a Lionel Richie y Luke Bryan, enseñó antes de la gala su look metálico de esa noche, que consistía en una falda de corte sirena y una parte superior angulosa que parecía un tiburón.

"Si ves un tiburón, piensas con la parte izquierda del cerebro. Si ves American Idol esta noche, eres mi mejor amigo", escribió ella en Instagram.

Pero, curiosamente, este 'tiburón' le causó más de un problema durante el talent musical, y ella misma compartió lo sucedido en sus redes. Y es que, antes de que empezara la gala, necesitó ayuda del equipo para que la prenda superior se mantuviera fija.

"Necesito que no se me caiga el top. Si no se arregla, este programa va a conseguir más de lo que quiere", se rio. Entonces, intervino Luke Bryan para fingir que estaba desactivando una bomba con unos alicates.

Nada de ello sirvió, tal y como se pudo ver en directo, pues después de la actuación de un participante se la vio agarrándose la prenda contra el pecho.

"Esa canción rompió mi top", bromeó. "Es un programa familiar", añadió, escondiéndose bajo la mesa. Finalmente, utilizó un cojín para taparse, por lo que puede que Katy Perry opte en el futuro por otro estilo más sencillo para evitar estos contratiempos.